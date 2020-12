谷歌发布 2020 年全球热搜榜：「新冠病毒」位居榜首

据报道,谷歌发布了 “2020 年全球热搜榜”,从独特的视角解读今年人们关注的热点事件和社会趋势。今年,“新冠病毒”(Coronavirus)成为了最热门事件。

事实上,在 10 大热门搜索关键词中,与新冠病毒疫情相关的占据三个名额。

前 NBA 球星科比 · 布莱恩特(Kobe Bean Bryant)排名第三。今年 1 月 26 日,科比在加州卡拉巴萨斯因直升机事故遇难,享年 41 岁。

视频会议应用 Zoom 排名第四。受新冠病毒疫情的影响,Zoom 今年的使用量迅猛攀升。去年 12 月,Zoom 的每日会议参与者数量为 1000 万,而今年 3 月份飙升至 2 亿人,4 月又突破 3 亿人。

以下为 2020 年谷歌 “全球热搜榜”排名:

1. 新冠病毒(Coronavirus)

2. 美国大选结果(Election results)

3. 科比 · 布莱恩特(Kobe Bean Bryant)

4. 视频会议应用 Zoom(Zoom)

5. 印度板球超级联赛(IPL)

6. 印度 Vs 新西兰(India vs New Zealand)

7. 冠状病毒疫情更新(Coronavirus update)

8. 冠状病毒症状(Coronavirus symptoms)