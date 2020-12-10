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谷歌发布 2020 年全球热搜榜：「新冠病毒」位居榜首

2020/12/10 10:58:26 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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据报道，谷歌发布了 “2020 年全球热搜榜”，从独特的视角解读今年人们关注的热点事件和社会趋势。今年，“新冠病毒”（Coronavirus）成为了最热门事件

事实上，在 10 大热门搜索关键词中，与新冠病毒疫情相关的占据三个名额。

前 NBA 球星科比 · 布莱恩特（Kobe Bean Bryant）排名第三。今年 1 月 26 日，科比在加州卡拉巴萨斯因直升机事故遇难，享年 41 岁。

视频会议应用 Zoom 排名第四。受新冠病毒疫情的影响，Zoom 今年的使用量迅猛攀升。去年 12 月，Zoom 的每日会议参与者数量为 1000 万，而今年 3 月份飙升至 2 亿人，4 月又突破 3 亿人。

以下为 2020 年谷歌 “全球热搜榜”排名：

1. 新冠病毒（Coronavirus）

2. 美国大选结果（Election results）

3. 科比 · 布莱恩特（Kobe Bean Bryant）

4. 视频会议应用 Zoom（Zoom）

5. 印度板球超级联赛（IPL）

6. 印度 Vs 新西兰（India vs New Zealand）

7. 冠状病毒疫情更新（Coronavirus update）

8. 冠状病毒症状（Coronavirus symptoms）

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关键词：谷歌

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