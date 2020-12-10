去湖南钢厂前，任正非在山西下矿井：考察 5G 应用

据华阳集团官网报道，12 月 7 日，华为技术有限公司创始人、董事、CEO 任正非到访公司，考察全国首座 5G 煤矿，与阳煤集团公司党委书记、董事长翟红交流合作事宜。

任正非首先在新元公司总调度室，观看集团公司转型发展及 5G 技术应用情况展示。随后，任正非与翟红一道，前往 31004 综采工作面、9 号煤中央配电室，实地观看 5G 技术在井下的现场应用情况。

交流中，翟红说，华阳集团大力实施新的 “127”发展战略过程中，5G 智能矿山是转型发展的重要支撑。华阳集团、华为公司、中国移动通过大力合作，形成了诸多创新性成果，并力推煤矿监测监控手段更加丰富、安全生产更加可靠，使得效率效益将实现稳步提升，塑造出生命健康有保障、工作体面有尊严、幸福生活高品质、行业发展高质量的煤矿新形象。

任正非对集团公司转型发展的思路和视野给予高度赞誉。他说，5G 改变社会，是实现人工智能的重要工具。

任正非表达了对双方开展更深入合作的期待。他说，华阳集团实施高质量转型，产业布局方向明确。华为公司会根据华阳集团的战略选择，为华阳在新材料产业上的发展提供更多技术支持，同时汇聚行业伙伴，携手开展更深入合作，打造更多应用场景，积极构建产业新生态，助力华阳集团成功转型。

2019 年 7 月 17 日 集团公司与中国移动、华为技术有限公司在上海就 5G + 智慧矿山合作展开交流。同年 9 月 5 日 三方签署 5G 业务框架合作协议，联合开展 5G + 智慧矿山应用合作。协议的签署，标志着 5G 通信煤炭产业应用创新联盟成立。

根据资料，阳泉煤业（集团）有限责任公司的前身为阳泉矿务局，成立于 1950 年 1 月，2020 年世界 500 强排名 499 名。

而媒体报道，12 月 8 日下午，湖南华菱湘潭钢铁集团有限公司迎来一位重要客人——华为技术有限公司 CEO 任正非。

从 15 时进厂到 17 时 10 分离开，在这两个多小时的时间里，任正非来到了华菱湘钢的五米宽厚板厂、轧钢车间自动转钢项目应用现场、棒材厂棒三线等车间，并详细了解了湘钢推进 5G 应用、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与生产现场深度融合等情况。