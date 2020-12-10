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央视揭秘 AI 算命圈钱套路：抓住部分人的心理需求一步步套钱，而 AI 算命软件结果全靠编

2020/12/10 17:45:01 来源：雷锋网 作者：刘琳 责编：远洋
评论：

昨天傍晚，编辑在网上冲浪的时候，刷到了这样一条微博：

简直要笑掉头掉。

占卜、算命这事大家应该都不陌生，我们自己也会偶尔去尝试一下。

只是，万万没想到，网络占卜现在已经变成了一个朝阳企业。

甚至有报道称这个市场居然撑起了千亿市场

真的惊呆了。

从算命半仙到 AI 算命，占卜市场近千亿

编辑对算命的印象还留在影视剧里。

他们一般都是盲人，并且都会戴墨镜。

像这样。

话剧《茶馆》第二幕，天下大乱，众人皆灰头土脸，独算命先生唐铁嘴比原来滋润了，连呼 “我感谢这个年月”。

“年头越乱，我的生意越好。这年月，谁活着谁死都碰运气，怎能不多算算命、相相面呢？”

在没有互联网那个年代，许多人都把算命先生当做神一般的存在。

甚至我妈妈到现在依旧对这类人十分信任，这让我非常不解。

而随着科学技术的发展，我们逐渐抛弃了这个概念，算命先生由此成了玄学的代言人，面相这个概念也和 “封建迷信”联系在了一起。

各种算命 App 扎堆出现。

根据深燃公众号提供的数据显示，关于算命、星座、风水、紫薇斗数、姓名预测等的 App 多达 227 款。

随着短视频流量兴起，B 站、抖音、快手也成为玄学 App 的引流之地。

在 B 站，关于占卜的视频前 5000 个，最高点击量超 300 万，最低点击量也近 6 万；

抖音话题 “塔罗测试”累计播放量 22.8 亿次，累计视频 10.7 万。

在这里，算命的方式也多种多样，从塔罗牌到诸葛神签，从星座运势到易经六十四卦，从浅草寺求签到通灵占卜 ....... 总之国内国外，佛门道家，你见过的没见过的方式，都能来上一卦。

而这些 UP 主、个人号，在个性签名中备注淘宝店铺、微信号名称，并引导 1V1 付费咨询，这已经成为占卜从业者的重要流量来源。

而这些算命个体户，其收入也可能相当惊人。

以塔罗师为例，去年 B 站 UP 主 “猫巫先生”在自己的视频中透露，他的月收入能达到 15 万左右，其中 60% 来自于一对一占卜，而一些顶尖级塔罗师收入 “甚至达到了月入百万千万”。

这果然是个暴利行业啊。

但这些分散在微博、朋友圈、网店的 "大师" 只能算散兵游勇，真正的行业大佬们已经做到用互联网精神变革风水行业，公众号、小程序、电商、微课、衍生产品，线上线下全覆盖，实现流量变现、生态闭环，投资融了一轮又一轮。

数据显示，据不完全统计，我国目前约有 175 家公司从事 “星座占卜、易经风水、命理分析”等相关业务。

图片来自谷雨数据

其中，31 家公司曾获得过融资，融资事件总计达到 54 起，而其中有 46 起发生在 2015~2018 年间。

然而热闹没有持续多久，2018 年 11 月知名风水大 V“神棍局”被封号。

但是这场神奇的玄学闹剧，不但让人们认识了这个仅仅靠 20 个命理师为用户算命就能一年盈利千万的的公司，更接触到了一个被好事者称作 “估值 1000 亿”的巨大的算命市场。

这之后玄学经济归于沉寂，2019 年仅有融资事件两起。

2020 年，玄学小热，但数据显示，截至目前还未发生一起融资事件。

但事实上，这些所谓的占卜公司之所以能这么火爆，都是因为有了 AI 的加持。

在一些广告宣传语和卖家口中，“AI 算命”已经变成一个现象级、刷屏级的全网爆红产品，它是 “古典周易和人工智能的完美融合”，不仅可以帮助平台引流，还能 “躺着赚钱”。

编辑在公众号内键入 “AI 占卜”关键词，发现了几十个公众号，随机打开一个看到它的见解上写着：“人工智能看相，智能分析面相手相，8 位国内资深相学大师加 36 位人工智能工程师，学习 70 万真实人脸数据样本，准确率高达 96.7%。

那么，这些所谓的网络占卜是如何揽钱的呢？

央视起底网络占卜，网络占卜套路水有多深？

昨天，一则央视起底网络占卜的新闻冲上了微博热搜。

起因是最近发现了一起特大网络占卜诈骗案。

报道称，近日，内蒙古自治区准格尔旗人民检察院就审理了一起涉案金额 250 多万的网络占卜诈骗案。

受害人王女士因长时间患病，导致感情、事业不顺，精神陷入消沉，闲来无事在某网络社交平台上看到内容为 “卜卦算命”的直播，后添加对方为好友，并多次向其高价购买 “驱邪符”等物品，先后被骗走 250 多万元。

新闻一出，立刻引起网友的激烈讨论。

有人提出疑问，居然现在还有人相信这种封建迷信？

也有认证为占卜师的微博网友为自己的工作发声，认为占卜和玄学是不一样的，玄学并不代表占卜。

而随着央视的深入调查，网络占卜的套路也一点点浮出水面。

首先，相信 AI 算命的是有自己的心理需求的。

北京大学心理与认知科学学院副教授张昕介绍道：

心理学当中有一个概念叫掌控感，是对于不确定性的一个规避。我们的很多情感或者生活压力，就来自于对未来的不确定性。

另外，心理学上的 “巴纳姆效应”，也常常被算命者利用。

他可能就是给你一个很模棱两可的答案，但这个答案却让你最容易对号入座，所以能让你觉得可信。

而算命一旦加上了 AI 这个科学因素也变得更为可信，这也是大部分相信 AI 算命的人入坑的第一步。

所以，有行业内人士认为，如果不是算命本身的合法性存在质疑，AI 算命不失为一个有刚需、有市场的落地场景。

“我们可以把算命的过程理解为：用一套算法，加上一些可以获得的常数，比如你的出生年月日地点等信息，来预测你大致的人生轨迹，虽然准确率不可能达到 100%，不过只要达到一定的准确率，比如 80% 或者 90% ，结果便是有参考意义的。”

但据中新经纬报道，目前的 AI 算命软件的分析结果是从软件自带的数据库里出来的。换句话说，数据库里是面相测试结果的数据，大概有几百条。其实这些描述你运势的话都是自己编的模板。

而且就算你两次输入同一张照片，测算结果也可能大不相同。

魔幻的是，很多人明知被骗，却依然甘愿掉入 AI 算命的陷阱。

编辑自己也试了下。

随机点开一个名为 “ 全民面相”的微信公众号，按照提示提交了一份面部完整无遮挡、五官清晰无眼镜的照片，开始体验所谓的人工智能 “相面”。

类似于普通的人脸识别，仅用不到 30 秒钟，页面就显示 “报告已生成”。但想要获取，需要支付 9.9 元。

而这只是付款的第一步，这份报告中还包含很多单项报告。

  • 想要获取 “鼻相解析”报告，需支付 2.9 元；

  • 获取 “事业运程报告”，需支付 19.8 元；

  • 想要获取 “情感运程报告”，需支付 19.8 元。

据央视记者调查，某个注册了 15 个月的 AI 占卜账号收入高达 80 万元。账号的运营者透露，“面相是 9 块 9，9 块 9 测了之后，就是很多人他都会测第二次或者第三次，最高一个人可以测 60 多块钱。”

而这类网络占卜不仅仅只靠卖报告赚钱。他们还有更多扩大收益的手段。有的公众号一天就有几千人测试，一天就能收入五六千甚至上万元。

他们的模式通常是通过代理商拉人，也就是上线拉下线，每拉一个人会有不同等级的报酬，有的下线通过拉新就能一天收入过万。

同时，他们还发展了一批衍生业务。

卖佛珠、贴符咒、做法事 ......

通过这一系列揽钱方式，有些算命公司可月入千万。

但需要注意的是，目前市面上的 AI 算命软件普遍只是运用了人脸识别技术，并没有真正掌握易学，同时在资金和数据上也难以得到资本的支持和官方的认可，并不具备真正的 “算命”能力。

所以，即使披上了前沿科技的外衣，AI 算命也只能游走在灰色地带。

最后，还是要奉劝各位，对待此类 AI 算命软件，娱乐即可，莫要贪心。

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关键词：AI

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