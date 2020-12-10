苹果造车芯，剑指特斯拉

苹果正抓紧与 “汽车界的苹果”（特斯拉）抢蛋糕。

据 Digitimes 报道，苹果正与台积电合作开发自动驾驶汽车芯片，并探索在美国建立某种工厂的可能性。

不仅如此，在传出造芯消息的前一日，有报道称苹果自动驾驶部门进行人员调整，由 AI 老将 John Giannandrea 接任，全权负责苹果自动驾驶系统的后续开发。

不难看出，在自动驾驶领域 “起了大早赶了晚集”的苹果近期已开始明显发力。

苹果欲造汽车芯

Digitimes 报道指出，据汽车产业链消息，苹果近期确立了在美设厂、生产的计划，并开始与全球车用电子供应链上下游展开合作洽谈，进一步了解现阶段的技术规格、报价及未来技术成长动能。

产业链预测，Apple Car 可能将于 2024~2025 年亮相。

注：图为网传 “苹果汽车”概念图，来源：appleinsider

值得一提的是，这一预测与郭明祺在 2018 年发布的预测报告极为接近——郭明祺预测，苹果将为消费者带来 L4 或 L5 全自动驾驶，Apple Car 可能会在 2023-2025 年间问世，该车型将成为下一个苹果明星产品，因为苹果在软硬件及服务整合上有巨大优势。

同时，报告还指出台积电将为 “Apple Car 的驾驶辅助系统”生产定制芯片；从 Digitimes 的报道来看，预测再次接近现实——报道指出，苹果正与台积电合作开发自动驾驶汽车芯片。

据悉，台积电早已为 Apple Car 展开部署，在南科设有专属的研发厂区，与意法半导体（ST）合作加速氮化镓（GaN）制程技术的开发，并将分离式与整合式氮化镓元件导入市场。

台积电曾表示，功率氮化镓及氮化镓积体电路产品技术，在相同制程上具备更优异的效益，能够协助意法半导体提供中功率与高功率应用所需的解决方案，包括应用于油电混合车的转换器与充电器。

事实上，苹果与台积电之间已有多次合作，目前 iPhone 、iPad 中使用的 A 系列处理器，以及 Mac 电脑上的 M1 芯片均是由台积电生产。

因此，苹果即便要造汽车芯片，与台积电合作也并不意外。

但有趣的是，特斯拉也正与台积电合作开发自动驾驶芯片，其即将推出的 HW4.0 芯片可能在 2021 年第四季度量产。在汽车芯片制造上，苹果与特斯拉再一次 “碰面”。

Digitimes 援引相关业内人士指出，Apple Car 模式与特斯拉近似，市场供应链重叠率较高，而基于苹果对供应链的强大掌控力，应该会快速确定供应厂商以保障供给。

目前，已有不少行业供应商开始送样与苹果进行初步洽谈，Apple Car 供应链名单或将于 2021 年逐步揭晓。

另外，值得一提的是，鸿海集团近期宣布进军电动车领域，展示了多项相关车用技术，据市场预测，鸿海集团此举亦是为了苹果这一大客户。

苹果与特斯拉之间，正有暗流涌动。

苹果挖角特斯拉

苹果开始进入自动驾驶领域是在 2014 年，推出了 “Titan”计划。

事实上，在 “Titan”计划之前，苹果曾实行过 iOS in the Car 计划，即发展 CarPlay 车载系统，进入车联网领域。

不过，苹果在汽车领域的野心，显然不止于此，造车才是其真正目的，希望用强如 iPhone 的车型直接颠覆整个行业。

有报道指出，苹果当时准备打造一辆极具苹果特色的电动自动驾驶车型，且拿出了大量天马行空的概念，包括在前挡和车窗上整合 AR 或全息技术，用特殊聚合物打造的吸热车顶和类似播波音 787 的变色玻璃等。

为了实现这一目标，苹果开始大规模招募，从汽车行业及其他相关领域（如电池技术和自动驾驶系统）挖人；而特斯拉，就是目标之一。

仅在 2015 年年初，苹果就从特斯拉挖走了 5 名高管。

后来，苹果自动驾驶部门的领导者 Doug Field 也是从特斯拉返聘回苹果——Doug Field 曾是苹果 Mac 硬件工程副总裁，后来在特斯拉待了 5 年， 负责 Model 3 的车辆工程和制造。

Elon Musk 曾对其评价道——Doug Field 是世界上最有才华的工程师（one of the world’smost talented engineering execs）。

不过，2018 年 8 月，Doug Field 重新回到了苹果的怀抱。

Doug Field 的回归，也让当时陷入疲态的 “Titan 计划”重新焕发了活力，外界猜测 “苹果造车之心未死”。

不过，随着苹果新一轮的人员调整，Doug Field 被退下，取而代之的，是人工智能高级副总裁 John Giannandrea。

据彭博社 2020 年 12 月 9 日报道，苹果自动驾驶部门换帅，由 John Giannandrea 接任，全权负责苹果自动驾驶系统的后续开发，Doug Field 及其团队的数百名工程师将并入 Giannandrea 的 AI 与机器学习团队。

值得注意的是，即便苹果的造车计划曾遭受重创，但苹果始终没有放弃对自动驾驶领域人才的挖掘。截至 2019 年末，苹果从特斯拉公司挖走了超过 300 人。

对于特斯拉员工频繁 “跳槽”苹果，连马斯克自己都调侃道——

如果你在特斯拉混不下去，就要去苹果上班了。苹果雇走了我们解雇的员工，我们经常戏称苹果是特斯拉的坟墓。

苹果与特斯拉，终有一战

尽管 Apple Car 推出尚有时日，但自从苹果决定进入自动驾驶领域起，就已经预示着它与特斯拉之间，终有战役展开。

风险投资公司 Loup Ventures 的联合创始人 Gene Munster 曾表示，大众汽车或通用汽车等老牌汽车制造商不会对特斯拉构成巨大挑战，因为这些公司 “实际上没有实质性的竞争”。

在他看来，只有苹果公司才有可能堪与特斯拉匹敌，前提是这家 iPhone 制造商也进入这个细分市场。

尽管苹果极少公开其在自动驾驶项目上的进展，但苹果 CEO Tim Cook 曾于 2017 年公开表示：

我们正专注于自动驾驶系统，这是一项非常重要的核心科技，苹果将其看作所有 AI 项目之母，因为它可能是最困难的 AI 项目之一了。

从外媒的曝光来看，苹果一直在自动驾驶项目有所布局。如此，Gene Munster 所说的前提，便足以忽略。

除了 Gene Munster，摩根士丹利公司分析师 Katy Huberty 也同样认为 “苹果和特斯拉未来更有可能成为对手，而不是合作伙伴”。

Katy Huberty 表示，在未来 20 年，特斯拉可能走上类似于 “iPhone 巨人”的发展道路；这正好也是苹果研发自动驾驶汽车的路径，即在未来的自动驾驶电动汽车中构建自己的汽车互联网生态，让 iOS 用户继续在车内使用苹果的各种互联网服务。

Katy Huberty 认为，苹果公司将控制其 Apple Car 的整个汽车体验，并将建立一个 “垂直体系方案”，苹果希望在汽车行业也能占据一席之地。

据悉，苹果在 2020 年就投入了高达 190 亿美元作为汽车研发资金；作为对比，整个汽车行业的研发金额约为 80 亿至 1000 亿美元。

分析师们认为，苹果在自动驾驶项目上大量的资金涌入会对汽车市场造成 “破坏性”。从目前自动驾驶市场来看，首先受到冲击的，或许是居于首位的特斯拉。

如此看来，苹果与特斯拉的正面相对，只是时间问题。