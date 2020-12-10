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卫健委通知：推进健康码全国一码通行，低风险地区一般人不查验，老年人不查验

2020/12/10 21:12:45 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月10日消息 今日卫健委规划与发展司发布《关于深入推进 “互联网 + 医疗健康”“五个一”服务行动的通知》。通知中要求各地按照国家制定发布的统一技术标准规范，加快推进居民电子健康码规范应用；要求各地落实健康码信息互认机制和规则，明确跨地区流动人员健康码信息在各地区可信可用，实现防疫健康码统一政策、统一标准、全国互认、一码通行。

在低风险地区，除特殊场所和特殊人员外，一般不应查验健康码。对于老年人等不使用、不会操作智能手机的群体，可采取识读身份证、出示纸质证明、亲友代办或一人绑定多人防疫健康码等替代措施。加强防疫健康码数据规范使用，强化数据安全管理，切实保护个人隐私。

此外，卫健委在《通知》中还要求二级以上医疗机构应当在入口处增设无健康码绿色通道，配备人员帮助查验健康码、手工填写完成流行病学史调查，缩短等候时间，为老年人等群体提供更加细致适宜的服务。

《通知》肯定了全国各地此前落实《国务院办公厅关于促进 “互联网 + 医疗健康”发展的意见》等文件关于发展 “互联网 + 医疗健康”的成效。为了进一步推进便民服务。国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局决定在全行业深化 “五个一”服务行动：

  1. 推进 “一体化”共享服务，提升便捷化智能化人性化服务水平

  2. 推进 “一码通”融合服务，破除多码并存互不通用信息壁垒

  3. 推进 “一站式”结算服务，完善 “互联网 +”医疗在线支付工作

  4. 推进 “一网办”政务服务，化解办事难、办事慢、办事繁问题

  5. 推进 “一盘棋”抗疫服务，加强常态化疫情防控信息技术支撑

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IT之家此前报道：《国家卫健委：“健康码”将和公交卡老年卡整合

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关键词：健康码

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