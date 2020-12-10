【IT之家众测】一加 8T：平平无奇，还是 “真香旗舰”？

前言

首先，非常感谢一加和IT之家提供的这次众测机会，使我有机会能够亲手体验一加 8T 这部手机。

出色的屏幕，面面俱到的性能，3399 起的实惠价格，让一加 8T 已经发布便成为一部分网友的 “真香”机。而另一方面，内存芯片上的小妥协，经典设计语言的丧失，甚至于今年被吐槽到爆的氢 OS 系统，使得也有一部分人直呼一加变了。

一加 8T 发布也过去一个多月的时间。相信那些钟意一加 8T 的朋友们早已在双十一剁了手，而那些喷一加 8T 的网友也早已丢失了关注这部手机的兴趣。这一次稍显迟到的众测应该怎样发挥它的价值？笔者认为，这篇文章主要想和大家探讨一下一加 8T 到底是一部诚意满满的 “街机旗舰”，还是泯然机海的不起眼一粟？

我们不妨仍旧从常规的评测维度入手。

外观和屏幕

外观

一加这次提供了两种颜色可供选择，分别是银时和青域。两种配色采用了不同的工艺。笔者手上的这部银时采取了第六代 AG 磨砂工艺，在暗光环境下，还会呈现出一种钴蓝色的色调，亮光环境下，则是高级感满满的银色哑光金属质感。上手触感较为细腻，有一定的防沾指纹效果，清洁起来比较容易，湿巾一擦即可。在握持手感上，一加 8T 质量分布较为均匀，官方宣传重量 188g，考虑到搭载的 4500mAh 大电池，一加以轻薄为卖点宣传也并不算过分，实际使用的话不算特别轻但也远远难以体会到压手的手感，单手玩机 “感知不强”。

▲ AG 磨砂工艺对于指纹有防护效果

▲ 第六代 AG 磨砂工艺背板与亮银边框

▲不同光影一加 8T 也能呈现出不同色彩

屏幕

是近几年一加的主攻点，这次的一加 8T 也不例外地搭载了一块好屏，无论是从市场反响还是从各个厂商争相效仿的角度来看，一加 “好屏即好评”的理念是 “方向对了”。

从屏幕样式来看，一加这次专门为直屏爱好者选择了一块 6.55 英寸的柔性 AMOLED 柔性直屏。直屏的一大好处就是贴膜方便，不过笔者认为这并不是选择直屏或者曲面屏的关键所在。在显示效果和手感等方面直屏和曲面屏各有千秋。就笔者使用体验来讲，直屏在看 b 站时边缘弹幕不变形，边缘处不会有偏色的现象，打游戏触控也更精准。而且直屏使得整个机身显得更为修长，但是相对曲面屏而言屏占比更低，边框也更大，并且侧滑手势且也不如曲面屏来得那么顺滑。

▲ 一加 8T 的底部边框相对稍大。

从屏幕素质来看，一加 8T 屏幕分辨率为 1080P，仔细看字体是能看到颗粒感的，但是日常使用精细度还算不错，不会有明显的大果粒。与此同时，一加 8T 搭载了 120hz 的高刷屏。高刷新率旗舰一加不仅是起步较早的，也是调教的最好的。得益于相对激进的调度和轻快的氢 OS，一加的高刷新率体验绝对处于排头兵行列。此外，一加还引入了 8192 级自动亮度调节，前后两个感光器检测外部环境变化，而且背部感光器集成在了左上角的相机模块里，日常使用也不容易遮挡。就笔者体验来看，刚开始还是不适应，有时会觉得调光过亮过暗，仍然需要手动控制，但是几天使用下来我发现我手动调节亮度的次数大大降低，可以说大大改善了用户体验。美中不足的是调节速度还有进步的空间。

在色彩方面，一加对色准的追求也达到了近乎苛刻的地步，一加宣传 JNCD 达到了 0.3 左右的高水准。抛开这些参数不谈，一加这块屏幕真的做到了色彩自然，显示效果非常纯净通透。受限于 OLED 材质的影响，低亮度模式下在暗光环境中多少会有色彩不均匀，但是笔者手上这部屏幕素质相当不错，肉眼几乎看不到色偏，图示较为明显是因为夜间拍照算法的原因。

▲ 只有拍照才能看出一点色偏

性能体验

一加 8T 搭载高通骁龙 865。四通道 LPDDR4 内存，双通道 USF3.1 闪存。有 8+128 和 12+256 两种组合可供选择。此外，底部接口支持 USB3.0，通过数据线传输文件时更快速。865 这颗芯日常使用自然是完全没有问题，不过自从有了原神这款游戏性能过剩终于成为过去式。

▲ 原神帧率测试

在默认中画质的设置下，一加 8T 的帧数表现较为稳定，跑图场景帧数稳定在 60 帧，战斗场景帧数会下降 2-3 帧，平均帧率大概为 57 帧。不过值得一提的是，玩起来手机丝毫不烫，CPU 温度在 67 度左右，但是手感仅仅是温热水平，冬天玩起来正好手不冷。不过笔者也测试了一下画质全高 60 帧，温度不仅上去了，帧数也维持在 20 多帧，具体帧数图就不再展示了。

▲娱乐兔兔跑分和读写性能跑分

在散热方面，跟据外媒的拆解，一加的散热用料十分扎实，在室温十几度的情况下，一边用 10m/s-15m/s 的速度下载电影一边充电刷新闻，CPU 温度在 57 度左右，实际也基本感觉不到。并且一加 8T 把热量集中在了上半部分，使得单手握持情况下难以察觉到手机的发热情况，即使是双手打游戏，由于面积巨大的 VC 散热板，也使得热量分布较为均匀，避免温度过于集中导致烫手的问题，即使是在原神高画质烤机使得 CPU 达到 70 多度，手感温度也开始变热，但是一旦停止游戏，温度马上就会下去。

拍照

一加 8T 在相机方面的升级主要靠优化。后置影像系统共搭载了 4 个镜头。主摄为 4800 万像素和 IMX586 传感器。此外还有一颗 1600 万像素 123 度超广角和一颗 500 万像素微距以及一个 200 万像素黑白镜头，让我们看一下随拍样张。

▲色彩鲜艳，色彩范围广

▲超广角模式

▲ “人”像模式

一加拍照的调教偏向于通过展现鲜艳的色彩讨好眼球，至于大家是否买账就是见仁见智的事情了。

▲ 微距（左）和主摄裁切（右）

500 万像素的微距镜头虽然是定焦只能拍摄 3-4cm 的物体，但是相比于裁切，微距镜头的样张还是能看出油墨边缘的锯齿感，用来玩玩还是可以的。

一加 8T 的前置摄像头采取打孔的方式，但是并没有做环形电量显示的功能，值得一提的是当前置摄像头被调用时旁边会有一个绿色小圆点提醒，当前置摄像头被偷偷调用时能及时提醒用户。

系统体验

2020 年说起一加手机最值得说道的就是系统。俗话说男怕入错行，女怕嫁错郎，现代人怕选错手机。绝大多数人选择一部手机便意味着选择了一个一两年甚至更长的 “生活伴侣”。因此，买手机绝对不是一锤子买卖。在手机硬件越来越同质化的今天，手机系统乃至手机厂商的选择可能更会影响消费者接下来两三年的使用体验。笔者愚见，手机系统我们不仅要从一部手机系统本身素质看，更要从一部手机的设计调性去看。

系统特色

可以说，国内每家厂商的手机系统都各具特色。笼统地说，华为的 EMUI 定位商务，追求稳定。小米 MIUI 则是面面俱到，重视功能性。如果要给一加的氢 OS 选择一个关键词的话，简洁轻快无疑是对氢 OS 设计调性的最准确形容。从某种程度上来说，氢 OS 确实做到了，相信每一个接触过氢 OS 的人来说，氢 OS 的快一定会留下深刻的印象。即使抛开一加 8T 的高触控采样率和高刷屏幕这些硬件加持单单从系统上来讲，快速的响应，一点都不拖泥带水的动画，一点都不会让你觉得刻意地急促，反而只会让你觉得流畅，并且是超于一般意义流畅的流畅，简而言之就是快。

功能性

快的代价之一就是一些必要功能的缺失。尽管一加一直主打的就是简洁，但是现在，随着手机处理器性能的提升，多线程操作也成为移动操作系统的刚需。遗憾的是氢 OS 到现在依然没有一个达到可用的全局小窗功能 (有三种方案可以实现类小窗功能：原生安卓的多窗口特性以及游戏模式的下拉快捷回复，以及安卓 11 最新引入的气泡对话)，在官方终于拖出一个不太好用的游戏模式下主动呼出快速回复交差之后，更进一步更好用的小窗还没有明确的消息。

▲ 既没圆角，也没铺满，关键是不好用的小窗回复

不过令人真正绝望的不是功能少或者不好用，是完全看不到赶上的可能，在几个月前的一场氢听会，浇灭了所有加油对于氢 OS 的期望。

不像别家厂商每更新一个大版本便能列出一长串的新特性，氢 OS 的更新实在是乏善可陈。但是，笔者要说但是了，氢 OS11 也不是完全没有新功能。最值得一提的功能更新，那必然是禅定模式 2.0。禅定模式 2.0 引入了多人禅定，其他厂商手机也可以加入禅定。但是别激动，当你拉上小伙伴一起禅定的时候，你会发现他可以关掉浏览器退出禅定，到头来不过是你自己一个人的寂寞。不过有意思的是，一加在网上发起百人禅定。我想说的是既然多人禅定做都做了，为什么不再把这个功能做的更有趣一点？比如可以在线寻找禅友。多人禅定，想禅就禅，岂不美哉？

UI 设计

一加受启发于杂志排版的设计，在系统界面和系统应用中采取了大版面的留白设计。官方认为此举的目的是为了适应单手化操作，然而实际体验后笔者发现这样的设计对于操作上并不一定能达到减负的目的。例如，最开始的下拉通知栏快速设置起初只有两排，根本无法满足用户的需要，不过在后续的更新中已经解决。另外，相册应用也从以前的点按切换界面变成了滑动切换，但是实际上要切换界面的话必须要先把图示中我的相册的卷轴拉到底部再次滑动才能切换，在操作上非常有割裂感。设置界面由于留白设计，导致上下的滑动距离也变长。就笔者而言，在我的一加 7PRO 上所有的设置项的一级菜单也可以单手操作，但是氢 OS11 由于延长了滑动距离，反而不那么渐变了。不过单从观感上来说，据我所知外国一部分用户对这次的抛弃氧 OS 原有设计而模仿三星感到不满，但就我个人而言，对于这种留白设计还是比较接受的。

▲全新设计语言

▲全新设计的天气界面

息屏常显

息屏常显功能终于是千呼万唤始出来，有两个较有特色的常显样式值得说道，一个是绘影，把你喜欢的照片抽象成线稿，即使不点亮屏幕也能通过简单的线条勾勒出用户在意的人，一加期望通过这样的设计体现对用户的关怀。不过效果嘛，有时还算可以，有时不是很理想，不好能把过年串门抢你手机玩的熊孩子吓哭。在打开屏幕时，模糊的线条会渐渐褪去，照片则慢慢浮现下沉。总的来说，无论是自动的抠图效果，还是动画过渡，都还有进一步优化的空间。

▲ 非常不错的识别，将哥哥眉清目秀的线条展现得淋漓尽致

▲ 吓哭小朋友的盖茨（GIF，文件见附件）

另外一个更具实用性的息屏常显是时光 AOD，一天的时间以一条贯穿上下的彩带呈现，每次解锁都会形成断点，亮屏使用会形成空白，非常直观的展现了手机的使用时间，意在提醒用户放下手机，专注生活。通过插帧的技术来达到省电的目的，并且会有位移防止烧屏，如果没有省电的需求的话，这个 AOD 我是愿意一直打开的。

原生功能体验

好在氢 OS 对于一些原生特性还有所保留。在快速设置支持媒体控制面板。支持气泡对话，搭配第三方软件，甚至可以实现微信气泡回复，尽管有不少 bug，但也算是弥补了没有小窗回复的缺陷。保留了原生安卓 11 的关机页面和彩蛋，氢 OS11 上也可以养猫猫。

▲ 通知栏媒体控制（不讲武德的小 bug）微信气泡对话和养猫猫彩蛋

系统缺陷

尽管是基于安卓 11，但是现在的系统体验没有严重影响使用的 bug。大多都是小小不言，莫名出现又莫名消失的 bug。拿笔者碰到的 bug 来讲，通知栏下拉收回时回弹动画异常，上图的通知栏媒体控件底部小部分被遮盖，类似的很多 bug 重启会消失。除此以外，一个比较影响体验的 bug 是色温会突然变化但是切换很不自然，在锁屏界面进入桌面以及高低亮度切换色温都会变化，但是切换顿挫感明显。目前看，一加 8T 没有影响使用的 bug，但是根据我用一加的体验，有的 bug 会用一段时间后突然出现，比如好几年没修复的长截图断层 bug，但是笔者这部一加 8T 暂时没碰到类似问题。氢 OS 虽然快但是并不轻，整个系统并不算小巧，因而一些降低精致感的小 bug 也不算少。

除了 bug，氢 OS11 依旧保留了系统上一些不讲究的地方。不少 APP 打开加载页面还有黑条，不过进入应用的话是可以全屏显示的。另外，暗黑模式终于支持自动开启。并且对于一些不适配的 APP 也可以强制开启暗黑模式了，不过需要一个个手动打开有点麻烦。

充电和续航

65W 双电芯闪充，大电流方案，使得手机端热量控制非常好，因而能保持亮屏快充。算上涓流的时间，充满一次电大约需要 40 分钟上下，如果不考虑涓流可以更快。虽然还不是目前安卓阵营最快的充电速度，但是生活使用场景中，早上刷牙洗漱的时候充一充完全能满足出门需求。至于续航，尽管是始终保持智能 120hz，但得益于 4500amh 大电池的加持，一加 8T 续航维持一整天使用完全没问题。和网上部分评测的结论不同，由于笔者拿到手机时已经经过几个系统版本的更新，一加 8T 的续航可以说达到令人满意的水平。按照我的使用习惯，满电用完大约可以亮屏六小时，待机 20 小时左右，其中不乏看网络视频玩游戏等耗电情景。能够覆盖一整天使用的续航，较快的充电速度，同时又不牺牲高刷体验，一加 8T 的充电和续航表现还是可圈可点。

此外还有一点值得表扬，随机附赠的 65W 充电器兼容 45W 的 pd 快充协议，这样一来，无论是轻薄本，Switch 游戏机还是快充充电宝都能一站式满足。真正的环保不仅是附送完整充电器，而且是统一 type-c 接口，而且是一个头满足所有设备快充，最关键的是线材还很耐用，环保先锋直呼外!。

写在后面

总的来说，一加 8T 无论是在性能配置，充电续航体验，还是屏幕与外观上，都达到了令我满意的水平。让我们回到最初的话题，关注一加的朋友都知道，今年关于一加的热点新闻除了系统，便是张老板回归 OPPO，一加手机开始整合进 OPPO 生态圈。在发布会上张老板不提系统反而讲起了渠道和生态。另外一方面，一加可谓在营销宣传方面下足了功夫。可以说，一加现在果断选择了转型。尽管 NEVER SETTLE 的口号仍然记录着以往一加深耕小众极客的倔强，但与此同时，海外一加的 “中端旗舰”、“千元旗舰”层出不穷无不是对 “决不妥协，只做旗舰”的打脸，而在国内，一加 8T 在一部分人眼里也不够 “一加”。大众化的外观设计，饭圈式的明星营销，连以往最为激进的内存配置都略有缩水，经典 Material Design 的消失，一加 8T 都仿佛是对老加友的背叛。

但反过来想想，当魅族式微，锤子易主，三个极具个性的手机厂商只剩下一加生龙活虎。虽然今年一加被狂骂系统垃圾。但是不妨想想生活中大部分人对于其他厂商手机五花八门的功能了解也不多更别说去用。虽然功能缺失还有不少小 bug，但是保证了流畅性和耐用性。

不遗余力的宣发活动，背靠 OPPO 的生态渠道支持，良好的售后服务，轻快简约的系统体验，不将就的硬件配置，我相信一加会有更好的未来。我愿意将一加 8T 看作是一加转型的开始，破圈之首战。小石头已经投了下去，能否激起千层浪最终还是要留待市场去检验。但回归到一加 8T 这个产品的本身，无论从一名消费者的角度，还是从加油的角度审视它，我都认为这部产品完全是合格的。

最后，希望一加尽快补齐短板，在锐意进取的同时不要丢失对永不妥协的坚持，活得更好更长足的发展。

NEVER SETTLE.