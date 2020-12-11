Airbnb 登陆纳斯达克：今年最大 IPO 首日开涨 112%

12 月 11 日凌晨消息，今年最大 IPO，美国民宿共享平台 Airbnb 正式登陆纳斯达克交易所，开盘价为每股 146 美元，较发行价 68 美元大涨 114.7%。截止收盘，Airbnb 报 144.71 美元，较发行价暴涨 112.81%，按照收盘价计算，Airbnb 市值达 863 亿美元。

Airbnb 路演开始时的初始价格区间是 44-50 美元，中途提升到 56-60 美元，最终发行价定在 68 美元，以 68 美元发行价估算，Airbnb 此次上市融资约 37 亿美元，估值将约为 470 亿美元。

11 月 17 日，Airbnb 向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO 申请。当时 Airbnb 将估值目标定在 300 亿 - 330 亿美元间，高于此前预期的 300 亿美元。

招股书披露，就 2020 年来说，前九个月总营收 25.2 亿美元（按当期汇率约合 165.1 亿人民币），同比下降超 30%，净亏损较去年翻倍，约 7 亿美元 2020 年三季度该公司总营收 13.4 亿美元，同时实现扭亏，录得净利润 2.2 亿美元。

值得注意的是，在招股书中，Airbnb 还披露了其他重要经营数据，例如 “夜晚和体验（Nights and Experiences）”预订量。今年前三季度该平台 “夜晚和体验”预订量下降 41% 至 1.5 亿，对体验服务的预订量仅为去年的三分之一，降幅更为明显。

GBV（Gross Booking Value，预订总额）也是衡量酒店民宿类公司的重要指标，与电商行业较为关注的 GMV（成交总额）相类似。2020 年前 9 个月，Airbnb 的累计 GBV 为 180 亿美元，较去年同期的 294 亿美元下降 39%。其中第二季度下降最为严重，GBV 下降率达到 67%。随后由于旅行需求的反弹，该公司在 2020 年第三季度实现了 GBV 的增长，但仍较去年同期下降了 17%。