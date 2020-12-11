近来，面板行业迎来强势复苏。京东方 A、TCL 科技、彩虹股份等面板企业上周都经历了涨停。

对此，业内人士指出，板块表现强势的背后，与 LCD 产品持续涨价不无关系。群智咨询显示，TV 面板和IT面板的价格持续上涨，其中 TV 面板从今年 6 月开始涨价，7-10 月均大幅上涨，至今 32 英寸价格已翻倍、55 英寸涨幅超 50%。



面板价格上涨的持续上涨，让不少机构对面板产业走向持乐观态度。兴业证券认为，面板产业或将迎来历史上少有的周期长、上涨幅度高的景气度向上。

目前，从供需结构来看，短期内供给确实紧张。供给上来看，随着韩国三星、LG 将相继退出 LCD 转战 OLED，LCD 海外产能进一步向国内转移。而另一边，国内厂家暂时还无法弥补产能缺口。TCL 科技表示，2021 年，新增产线持续爬坡，但受大尺寸化推动，整体 TV 面板供应将有所减少。

需求端来看，一方面，明年是体育赛事大年，奥运会、欧洲杯等赛事将进一步拉动对 TV 面板需求。另一方面，疫情之下培养的居家办公方式使得IT产品需求持续增长。

受益于面板价格上涨，产业链上企业的基本面开始好转。据天风证券测算，2020 年三季度面板行业单季营收同比增速为 14.2%，而去年三季度则为 - 1.0%。行业平均毛利率也有所提升，2020 年第三季度平均毛利率为 17.2%，去年三季度仅为 11.0%。

行业高景气之下，TCL 科技旗下面板公司业绩十分出色。相关财报显示，三季度 TCL 华星净利润 7.0 亿元，同比增长 151.6%，环比增长 6.6 亿元。毛利率 13.63%，同比提升 5.76%，环比提升 3.19%。

那么，结合当前行业环境下，TCL 科技的盈利能力拐点已经出现了吗？

短期看，LCD 产品将有望迎来量价齐升的利好局面，这恐怕是 TCL 科技提高短期盈利能力的一大保障。

在近期公司与机构投资者的交流中，公司方面表示，目前公司有两条 G8.5 线、一条满产 G11 线，从 21Q1 开始会增加一条三星苏州 G8.5 线；同时 21 年会快速爬坡第二条 G11 线，保证在 21 年底、22 年拥有 3 条 G8.5、两条 G11 一共 5 条高世代线。

而据信达证券预计，TCL 华星未来 9-12 个月产能将增长 60%。此外，面板供需格局呈现出一定程度上的供不应求，价格也有望继续保持强势。

对此，长城证券认为，公司作为全球液晶面板龙头，通过收购三星苏州工厂以及产能扩张，市场份额有望提高，盈利能力有望大幅提升。

目前公司的 TV 面板市场份额已经达到全球第二，不过 TCL 似乎并不局限于大尺寸面板，目前正在逐步丰富中尺寸产品。三季报显示，基于目前 LTPS 领域的笔电和平板优势，以及电竞、IWB 等客户资源，进一步丰富中尺寸产品结构，例如高端笔电、柔性 OLED 产品高速成长。

目前，TCL 华星 32 寸曲面电竞屏出货量已达全球第三，LTPS 笔电产品已出货多家品牌客户。对此，一位业内人士表示，通过产品的全系列覆盖，公司实际上可以更好地处理 TV 面板价格波动风险。

实现高盈利不仅仅需要稳定的高收入，成本控制也是十分重要。方正证券研报显示，G8.5 以下 LCD 产线，材料与折旧成本正持续下降，LCD 产品价格维持持平的状态，随着时间的推移，龙头厂商 55 寸以下产品的经营性毛利率仍有望持续提升。

不过，TCL 科技表面风光之下依然隐含着长期风险。

由于近年来的多次收购，TCL 科技积累的高负债不禁令市场担忧。截至 2020 年 9 月，公司总负债已经高达 1199.41 亿元，资产负债率为 66.52%，最近三年资产负债率均在 60% 左右。财报数据显示，相对于 2019 年 9 月，TCL 科技的短期借款从 116.5 亿元上升到 118.6 亿元，长期借款从 365.6 亿元上升到 606.2 亿元，资金面临相对较大的压力。

随之而来的是，20 年三季度公司财务费用 16.63 亿元，占 EBIT的 44%，公司 ROE 长期低于 12%，利息费用是吞噬利润的重要因素。

此外，在资本支出方面，华星光电今年四季度量产 MiniLED 背光的液晶电视面板。据 DSCC 发布的报告显示，随着三星和中国品牌推出带有 MiniLED 背光源的液晶电视，预计 MiniLED 技术在 2021 年将获得较快速发展，MiniLED 背光出货量将从 2020 年的 50 万台增加到 2021 年的 890 万台，预测 2025 年将超过 4800 万台。

虽然 MiniLED 市场前景十分广阔，但从技术上看，MiniLED 背光做到 OLED 效果仍有许多问题需要解决。相比 MiniLED，OLED 色彩还原度更好，OLED 性价比已经使该技术在高端 / 旗舰细分市场占据了有力位置。

未来，随着 OLED 供应商数量和全球产能的急剧增长，OLED 成本将继续下探，市场份额将进一步提高。而 MiniLED 想要追赶 OLED，除了技术和成本的提高，如何提高消费者对新产品的认同度也是个难题。TCL 方面表示，OLED 成为全球高端 TV 市场主流并不是其在直观上能打败 LCD，更是三星、苹果在 Mobile 方面消费者教育的结果。还有，明年推广之后，如果消费者反馈的欢迎程度低于产业预期的话，对产业、以及各大厂商来说是巨大的风险。

群智咨询研究总监张虹对于未来面板价格回落也表示一定的担忧。其预计，2021 年一季度初 TV 面板继续涨价、但涨幅收窄，一季度后期价格将止涨回稳。不过，两三年后或许会出现产能过剩的风险。“未来不排除有新产线规划投资，也不排除中国大陆部分地区从海外引进旧液晶面板线。”

一机构投资者认为，“短期来看，面板行业将维持高景气状态，但是该行业属于周期性行业，价格波动性较大，未来技术路线的不确定性与资本开支及负债的刚性，对厂商的资金链和风险抵抗能力都是考验。”