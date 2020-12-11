爱立信 CEO 发出警告：供应商禁令将导致 5G 碎片化，将阻碍创新和 5G 应用

爱立信首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）敦促有关部门确保地缘问题不会导致全球通信生态系统分裂，警告称这可能会阻碍创新并限制 5G 技术的应用。

在 “Ericsson Unboxed 2020”活动的演讲中，鲍毅康强调了互联互通的基础设施在为 5G 用例和应用提供巨大潜在基础方面的重要性，而行业的碎片化则是潜在的绊脚石。

在谈及各国禁止特定供应商提供 5G 设备的举措时，他指出了竞争对促进创新的重要性：“我们认为，各国需要把对国家安全的考虑与…… 贸易开放结合起来。”

鲍毅康说，禁令开始 “分裂市场”，并指出当前的技术是基于一个开放的全球标准，“拥有超过 80 亿个互联互通的连接”。

“这为创新提供了巨大的机会。”他补充道，“我真的希望我们能将之保持在一起，而不是以支离破碎的网络而告终。”

这些言论呼应了此前在爱立信瑞典本土市场上围绕华为和中兴的市场准入问题发生持续争论时，这位高管发表的声明。

5G 进展

在这场线上活动的其他环节，爱立信表示它已经在全球签署了 117 份商用 5G 合同，为 79 张已投入运行的 5G 商用网络提供设备。

爱立信执行副总裁、欧洲和拉丁美洲业务主管阿伦 · 班萨尔（Arun Bansal）对这一进展表示赞赏，但他指出，欧洲和亚洲部分国家的政策制定者在频谱配置方面的行动仍不够迅速。

班萨尔还呼吁运营商为 5G 应用创建一个生态系统，尤其是在企业领域，而不是等待一个 “杀手级应用”。