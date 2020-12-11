爱彼迎 Airbnb 上市首日市值破 1000 亿美元，引发 “泡沫”质疑

12 月 11 日，美国当地时间周四，民宿巨头 Airbnb 股价在上市首日交易中飙升，收于 144.71 美元，较 68 美元的首次公开募股 (IPO)发行价上涨 113%，这使得其市值达到 1007 亿美元。Airbnb 的 IPO 募集了 35 亿美元资金，成为今年规模最大的 IPO。

就在一天前，外卖初创公司 DoorDash 在上市首日筹集了 34 亿美元资金，股价也飙升了 86%，市值达到 680 亿美元。据 IPO 追踪机构复兴资本的数据显示，这两家公司上市都是在其他一系列热门 IPO 之后进行的，使 2020 年成为自 1999 年以来美国 IPO 最繁忙的一年。

与去年相比，今年的 IPO 领域截然不同。去年，Uber 的 IPO 显得乏善可陈，共享办公空间创企 WeWork 的 IPO 尝试以失败告终。随着疫情的暴发，这种沮丧情绪加剧，许多初创企业因预期经济放缓而缩减规模，并搁置了 IPO 计划。

但在今年夏天，科技行业蓬勃发展，股市大幅回升。大量科技公司上市给硅谷的初创企业、投资者、创始人和员工带来了大量现金。Airbnb 的估值现在超过了 Uber，接近 Facebook 在 2012 年 IPO 时的水平。电商初创公司 Wish、游戏开发商 Roblox 和购房公司 OpenDoor 也计划在本月上市。

不过，这些高调的上市行动引发了有关在疫情引发的经济低迷期间出现新股市泡沫的质疑，上周有超过 94.7 万名工人提交了新的失业救济金申请。由于利率较低加上财政刺激，投资者开始追逐风险越来越高的押注，将尚未盈利的初创企业估值推高至与现实脱节的水平。

金融分析服务提供商 Rapid Ratings 首席执行官詹姆斯 · 盖勒特 (James Gellert)表示，“荒谬的”估值代表着 “市场极度繁荣和前所未有的流动性”。但他警告说，市场情绪可能会迅速转变，给 IPO 投资者带来重大损失。

Airbnb 首席执行官布莱恩 · 切斯基 (Brian Chesky)在接受采访时表示，他在向投资者推销 Airbnb 时已经感受到 “高涨的热情”，但不会关注该公司的短期股价走势。他承认：“我无法控制股价，但我可以控制这个故事。”他在 Airbnb 持有的股份现在价值 111 亿美元。