苹果确认：29W 电源适配器与 MagSafe Duo 无线充电器不兼容

IT之家12月11日消息 月初，苹果正式发售了与 iPhone 12 机型同时发布的 MagSafe Duo 无线充电器，售价 1049 元。

苹果今天分享的一份支持文档显示，MagSafe Duo 充电器可与 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Apple Watch（所有型号）、Apple MagSafe 配件以及通过 Qi 认证的设备和配件一起使用。

苹果指出，用户可通过 USB-C to Lightning 数据线将 MagSafe Duo 充电器连接至 20W 或更高的苹果 USB-C 电源适配器，以及兼容的第三方 USB-C 适配器，也可以连接到 Mac 或 PC 的 USB-C 端口。

需要注意的是，苹果 29W USB-C 电源适配器与 MagSafe Duo 充电器不兼容。

这可能是因为该适配器不支持 5V/3A 或 9V/1.67A 的额定功率。将 MagSafe Duo 连接到 29W 适配器时，它只能为 iPhone 或 Apple Watch 充电，而不能同时为两个设备充电。

IT之家了解到，苹果在 2018 年停产了 29W 适配器，取而代之的是与 MagSafe Duo 兼容的 30W 版本。