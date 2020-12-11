首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果确认：29W 电源适配器与 MagSafe Duo 无线充电器不兼容

2020/12/11 8:32:44 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家12月11日消息 月初，苹果正式发售了与 iPhone 12 机型同时发布的 MagSafe Duo 无线充电器，售价 1049 元。

苹果今天分享的一份支持文档显示，MagSafe Duo 充电器可与 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Apple Watch（所有型号）、Apple MagSafe 配件以及通过 Qi 认证的设备和配件一起使用。

苹果指出，用户可通过 USB-C to Lightning 数据线将 MagSafe Duo 充电器连接至 20W 或更高的苹果 USB-C 电源适配器，以及兼容的第三方 USB-C 适配器，也可以连接到 Mac 或 PC 的 USB-C 端口。

需要注意的是，苹果 29W USB-C 电源适配器与 MagSafe Duo 充电器不兼容。

这可能是因为该适配器不支持 5V/3A 或 9V/1.67A 的额定功率。将 MagSafe Duo 连接到 29W 适配器时，它只能为 iPhone 或 Apple Watch 充电，而不能同时为两个设备充电。

IT之家了解到，苹果在 2018 年停产了 29W 适配器，取而代之的是与 MagSafe Duo 兼容的 30W 版本。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用