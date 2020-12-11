Twitter 将允许用户直接把推文分享到 Snapchat 和 Instagram：非静态截屏

据报道，最热门的推文往往会在其他平台上疯传。为适应这一现状，Twitter 正在全面拥抱各种新的分享工具，允许用户直接将推文分享到 Snapchat 和 Instagram 上。

此次变化目前已经面向 Snapchat 推出，在此之后，Twitter 的分享菜单将包含一个直接将推文发送到 Snap Camera 的选项。该公司还将 “在未来几天”针对 Instagram Stories 测试类似的功能。

当推文被分享到外部应用后，将呈现出与 Twitter 应用和网站上类似的效果，而非静态截屏。在 Snapchat 上，推文也将附带指向原始推文的链接。Twitter 表示，转发到 Instagram 的推文可能也将附带类似的链接。

使用 Twitter 分享菜单似乎与单纯发送截屏区别不大，但却可以省去一些繁琐的操作步骤。而对 Twitter 来说，也可以帮助该公司在热门内容上打上更多自家标签。

有趣的推文会通过 Instagram 等平台的网红帐号传播，但这些截屏并不会附带任何指向原始内容的链接。这种裁切方式可能导致内容失去可靠性，而且难以阅读。但直接提供分享方式后，Twitter 至少可以确保内容在其他平台疯传时保持较好的显示效果。