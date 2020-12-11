国美通讯 6.5 亿元 “卖房”给国美电器

国美通讯日前发布公告称，拟将其持有的济联京美 100% 股权出售给济南国美电器，济南国美电器以现金方式支付全部交易对价。

本次重组中标的资产的评估值为 51,044.83 万元，经交易双方协商，本次交易标的资产的转让价格为 65,000.00 万元。

公告显示，济联京美所持有的核心资产系位于济南市趵突泉北路 12 号的一处投资性房地产，处于济南市泉城路商圈。2018 年 4 月，济南国美电器租赁上述房产作为家电零售门店。2018 年、2019 年该门店的销售额位列国美体系内全国门店第七位，2020 年 1-10 月排名进一步升至第六位；同时，该门店也是交易对方在山东地区的旗舰店，在济南国美电器拥有的近 150 家门店中销售额均位列第一，销售额占比近 15%，因而该房产的商业价值较为明显。

因此，国美通讯表示，济联京美持有的上述房产位于城市核心区域，具有较高的商业价值；同时交易对方济南国美电器作为家电零售类企业，购买该房产符合其经营战略需要，交易对方购买后通过对其开发利用，更好地发挥该房产的商业价值，进一步获取较好的回报。

不过，国美通讯 “卖房”，可能另有他因。财报显示，国美通讯 2019 年净亏损 8.51 亿元，2020 年前三季度净亏损 1.92 亿元，且已经 “带帽”。

国美通讯此前一度做自有手机品牌，后停止该项业务，专注做代工。但随着代工业务经营压力增大，上半年 ODM 业务基本停滞，国美通讯今年也将德景电子等代工业务剥离，保留了智能制造业务经营。