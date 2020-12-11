美股哔哩哔哩上涨 3.63%，拼多多涨逾 4%，爱彼迎上市首日大涨 112.81%

北京时间 12 月 11 日消息，今日美股涨跌不一，纳指小幅收高。截至收盘，道指跌 69.55 点，跌幅为 0.23%，报收 29999.26 点；标普 500 指数跌 4.72 点，跌幅为 0.13%，报收 3668.1 点；纳指涨 66.86 点，涨幅为 0.54%，报收 12405.81 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

达内科技董事会成立特别委员会，评估初步收购提议

达内科技昨晚公告称，公司董事会已成立一个特别委员会，对日期为 2020 年 12 月 8 日、不具约束力的初步收购提议进行评估，特别委员会由两名独立董事亚瑟 · 拉普（Arthur Lap Tat Wong）和 Hon Sang Lee 组成，其中拉普为特别委员会主席。达内科技日前宣布，董事会已收到公司创始人兼董事会主席韩少云的不具约束力的初步收购提议，拟议收购价格为每股 A 类普通股 4 美元 (每 ADS 4 美元)。达内科技昨晚还公告称，公司董事、CEO 孙永吉因个人原因将于 2021 年 4 月 8 日辞去 CEO 一职，但将仍然担任公司董事。现任副总裁孙莹将于 2021 年 4 月 8 日，接替孙永吉出任新任 CEO。孙莹自 2009 年 12 月起担任达内科技副总裁。她于 2005 年 6 月加盟达内科技，出任北京学习中心总经理。1999 年至 2005 年，孙莹曾在其他公司出任多种销售和人力资源职位。孙莹在东北财经大学获得了学士学位。今天常规交易中，达内科技股价上涨 0.2 美元，涨幅为 6.06%，报收于 3.5 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

爱彼迎上市首日上涨逾 1 倍，市值接近 1000 亿美元

上市首日，爱彼迎股价上涨 76.71 美元，涨幅为 112.81%，报收于 144.71 美元，市值达到约 1000 亿美元。爱彼迎盘中一度摸高 165 美元。昨晚，爱彼迎披露了 IPO（首次公开招股）发行价，募集 35 亿美元资金。它以每股 68 美元的价格出售了 51551723 股 A 类股票，68 美元的发行价高于本周早些时候确定的 56 至 60 美元的价格区间。Dealogic 的数据显示，募集 35 亿美元资金，标志着爱彼迎是今年以来规模第三大的 IPO 交易。DoorDash 星期二通过 IPO 募集 34 亿美元资金。爱彼迎高管没有在纳斯达克股票交易所敲钟，而是播放了一段视频，内容是全球各地的房东按响门铃，庆祝公司股票挂牌交易。招股说明书显示，截至 9 月 30 日的季度，爱彼迎利润为 2.19 亿美元，营收减少 18%，成本和费用减少 35%。据市场研究公司 Wolfe Research 董事、高级分析师杰瑞德 · 索贾伊恩（Jared Shojaian）称，对于爱彼迎和短租领域来说，新冠肺炎疫情对旅游的影响是积极的。索贾伊恩将爱彼迎股票纳入研究范围，并给予 “跑赢大盘”评级和 135 美元的目标股价。索贾伊恩 12 月 9 日发表投资报告称，爱彼迎的表现优于传统租房企业，部分原因是其商业模式对于保持社交距离而言是理想的，并预计爱彼迎将继续获得新客户，提高市场份额。

苹果再遭反垄断诉讼，惹祸的还是 App Store

曾经流行的应用商店 Cydia 星期四对苹果提起诉讼，指控苹果非法垄断其操作系统平台上的软件发布。Cydia 创办于 2008 年，它表示，苹果非法打压 App Store 的所有竞争对手，剥夺了消费者在应用商店方面，以及开发者在应用发布渠道方面的选择权。这是苹果面临的最新一起反垄断诉讼，Cydia 称它已处于关闭边缘，甚至可能破产。苹果在一封电子邮件中称，它将对这一诉讼进行评估，没有垄断任何市场。苹果还表示，出于安全原因，它不鼓励消费者为安装未被批准的应用对 iPhone 进行 “越狱”。Cydia 要求苹果赔偿自己的经济损失。在这起诉讼中代理 Cydia 的是 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 律师事务所，曾代理三星与苹果的专利诉讼。苹果面临的其他反垄断诉讼包括 Epic Games 今年 8 月提起的一起诉讼。苹果美国网站上的信息显示，部分 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 型号的发货时间延迟到了明年 1 月份，最晚延迟至 1 月 11 日。苹果中国网站上的信息显示，iPhone 12 Pro 和 Pro Max 的发货延迟时间分别为 3-4 周和 1-2 周；在英国，iPhone 12 Pro 和 Pro Max 的发货延迟时间分别为 2-3 周和 2 周；在日本，这两款手机的订购交付时间分别是 12 月 26 日和 1 月 5 日。