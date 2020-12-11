闲鱼奢侈品电商版图日渐明朗，重塑二手奢侈品交易尚任重道远

日前，闲鱼在品牌战略升级时推出了 “无忧购”、“会玩社区”、“新线下”在内的三大业务板块，重点聚焦奢侈品、潮鞋等高端品类，同时通过会玩社区提升社区信任关系，并进一步拓展闲置交易在线下的布局。

整体而言，本次闲鱼战略升级的重心在于由闲鱼优品孵化而来的 “无忧购”，其聚焦 3C 数码、奢侈品、潮鞋潮玩、美妆四大领域，平台提供 “包真、包退、包邮”三包服务，由服务商提供回收、鉴定服务。

实际上，闲鱼数年前就已涉足奢侈品领域，并与多家第三方鉴定机构达成合作。如今其再度聚焦奢侈品等领域，并辅以社区及线下店推动高端品类发展，使得其二手奢侈品电商版图逐步清晰。

在业内人士看来，闲鱼近年来多措并举提升平台的信任度，有助于其开拓高端品类、实现用户圈层的突破；不过闲鱼也是扛着 “信任”的大旗冲进奢侈品领域，与其他平台相比并无太大优势，若想重塑二手奢侈品交易还是有些任重道远。

闲鱼发力聚焦奢侈品等高端品类

12 月 1 日，闲鱼在 2020 年品牌战略升级发布会上推出包括 “无忧购”“会玩社区”“新线下”在内的三大业务，其中最受关注的当属 “无忧购”。据介绍，闲鱼将在手机数码、奢品、潮鞋潮玩、美妆四大领域推出 “无忧购”服务，平台和服务商分别提供三包服务及回收鉴定服务。

记者进入 “无忧购”板块发现，目前该频道涵盖的品类主要包括手机、数码、奢品、潮品、美妆、珠宝和潮玩这七大类，主打 “100% 验货包真”、“7 天包退”和 “全场包邮”服务。

同时，频道还设有 “品牌官翻”和 “品牌微瑕”两个入口，提供官翻机及外观有瑕疵的品牌正品。除此之外，该频道每日还会挑选十余款商品进行官方补贴，单笔补贴额度低至 10 元，高达上千元。

记者注意到，在 “无忧购”频道收录的商品，都会提供由第三方质检机构出具的验货报告。验货报告不仅标注了商品品牌、材质、颜色、款式等基础信息，还包括依据闲鱼无忧购成色分级标准形成的成色等级，以及商品对应的验货结论。

从平台提供的三包服务来看，“无忧购”号称由专业认证的资深鉴定师提供全方位的鉴别认证，涵盖了商品从外包装到内部细节等各个环节的鉴定，商品由平台上的信用卖家发至权威机构进行多重检验，买家下单后经过清洁消毒、定制专属包装再闪电寄送给消费者。

为了凸显平台保真的决心，闲鱼 “无忧购”还做出了 “假一赔三”的承诺。根据闲鱼无忧购页面信息提示：无忧购所售商品均为正品，如有售假，一旦核实凭证有效，将由卖家履行 “假一赔三”的承诺。

一位不愿具名的业内观察人士认为，二手交易最大的难题就是信任问题，尽管闲鱼平台最主流的品类偏中低端，但其通过加入芝麻信用评分、开通用户实名认证、增加交易评价功能、与第三方鉴定机构合作等方式不断增加用户对平台的信任感，相当于提前为平台开拓高端品类铺路。

二手奢侈品电商版图日渐明朗

作为起步较早的综合类二手交易平台，闲鱼其实早在四年前就已涉足奢侈品品类。起初，闲鱼主要通过与第三方鉴定中心或平台合作的方式提供鉴定服务，以此吸引奢侈品进入平台交易。

回顾其具体举动，闲鱼拍卖在 2016 年 7 月与中检集团奢侈品鉴定中心联合宣布，将在闲置奢侈品流通领域开展长期交流合作；闲鱼方面介绍称，双方首创的 “4+3”闲置奢侈品交易品控体系，以权威第三方的技术支持为依托，为二手奢侈品交易提供诚信保障。此后两年，闲鱼相继引入胖虎、只二等提供鉴定担保服务的第三方机构。

闲鱼创始人谌伟业于 2018 年在接受 36 氪采访时，曾提及如何确保平台上奢侈品的品质。他指出，在奢侈品鉴定担保方面有资质的企业，都可以通过一定商业条款合作，成为闲鱼的服务商。“比如你要买一个 LV 的包，可以选择这些机构的鉴定担保服务，通过鉴定后，会拿到一张鉴定单，上面有原件鉴定的货号和结果，拿着这个东西去交易就不会有风险。”

到了 2019 年 1 月，闲鱼重磅推出了 “闲鱼优品”频道，主要聚焦 3C 数码、家电等品类，为品牌商处理和整合闲置资源，提供品牌自营及授权的官方闲置、品质二手、样品旧款等类型商品。彼时，“闲鱼优品”仅针对闲置行业内的优质商家提供邀约制入驻，所有上线的商品据称都要通过 32 道检测鉴定，并可享受 7 天无理由退换、30 天包换、180 天质保的服务。

当在谈及闲鱼优品的品类拓展计划时，时任闲鱼运营总监石坚曾透露称，未来闲鱼优品的品类将从 3C 数码和家电逐渐拓展至珠宝手表、图书乐器、奢侈品等类目。

仅三个月后，闲鱼的二手奢侈品版图便开始初具雏形：“闲鱼优品”于 2019 年 4 月正式上线奢侈品类目，且闲置奢侈品电商平台 “心上”受邀成为首批入驻商家。据悉，“心上”的在线业务包含闲置奢侈品回收，以及清洗、养护、鉴定等服务，此番 “心上”和 “闲鱼优品”合作后，双方将就闲置奢侈品保养维护、回收换新等方面，展开更加多元深度的共建合作。

根据闲鱼最新公布的数据，过去一年，闲鱼上架物品达 10 亿件，卖出 1025 万单奢品，总价达到 44.6 亿元。与闲鱼 2020 财年超 2000 亿元 GMV 相比，奢侈品的体量显然依旧偏小，但已经成为闲鱼的战略重地。如今，闲鱼在 2020 年的战略升级时将重心向奢侈品等高端品类倾斜，并辅以社区及线下店全面推动高端品类发展，无疑使得其二手奢侈品电商版图逐步清晰。

对此，有业内人士认为，“目前闲鱼可以说是要深度布局奢侈品，这不仅让平台在全品类营销上更进一步，同时也能让闲鱼的用户圈层实现更大的突破，进而扩大平台对圈层用户的影响力。”

重塑二手奢侈品交易尚任重道远

值得一提的是，从行业角度看，不论是频获资本青睐的专注于中高端闲置交易物品的 plum（红布林）、爱丁猫、胖虎科技，还是背靠互联网巨头的转转等综合类二手交易平台，亦或是寺库这类奢侈品电商平台，近年来均将目光投向了二手奢侈品领域，闲鱼面临的竞争压力不可小觑。

面对激烈的市场竞争，阿里巴巴集团副总裁汤兴在闲鱼品牌战略升级时指出，“今年闲鱼品牌升级的一切行动，都围绕提升信任展开，‘信任’是打开闲置经济大门的唯一钥匙，在标品做好信任交易、在非标品做实信任关系、在线下做好信任场域，有利于‘让闲余上闲鱼，将浪费变消费’”。

对二手奢侈品而言，信任尤其关键。根据 Mob 研究院发布的报告，二手电商行业的发展痛点涉及交易前、中、后各个环节，用户的关注点也会依据交易品类的不同而有所改变，其中，用户对二手奢侈品的真伪最为关注。业内普遍认为，在鱼龙混杂、真假难辨的二手奢侈品市场里，“假货”成了阻断用户下单的主要因素。

因此，汤兴在会上坦言称，用户要平台撮合交易，也需要平台担保交易；既要一个自由市场，也要一个规范市场，好物品、好价格、好服务，缺一不可。依此看，闲鱼试图以 “信任”为核心，重塑二手奢侈品交易秩序。

为了提升平台的信任度、降低用户购买高端闲置物品的顾虑，闲鱼着重推出了 “无忧购”服务，由服务商提供回收、鉴定服务，平台严把质量关和客服关。这意味着，闲鱼作为平台方的同时也充当了信用中介的角色，为卖家提供信用背书。

闲鱼一出手就直击二手奢侈品电商的要害，的确能够在一定程度上减少用户对于平台商品品质的担忧。不过，这并非闲鱼的 “独家秘笈”。

据记者了解，胖虎、只二、心上等垂直的二手奢侈品电商及服务平台能为用户提供鉴定或担保服务，胖虎甚至还联合泰康保险为平台商品提供正品保证险。奢侈品电商平台寺库同样也能提供鉴定服务，该平台旗下的奢侈品鉴定评估技术中心号称通过 ISO9001 国际质量管理体系认证，拥有专门的技术设备和统一的管理流程。

而作为闲鱼最大的竞争对手，转转始终强调 “官方质检”的特色，自称是在手机验机服务的开创者。同时，该平台也宣称能够通过直播连线或者图文的方式，对奢侈品、潮鞋、翡翠玉石等 16 大品类提供鉴定或估价服务，用户可自主选择鉴别及估价服务。

由此可见，以鉴定服务为抓手、构建平台信任体系的做法在业内早已普及开来，这让扛着 “信任”大旗发力奢侈品的闲鱼显得并没有那么突出。上述观察人士表示，若闲鱼想以此重塑二手奢侈品交易秩序，还是有些任重道远，除了品质保证之外，闲鱼需要尽可能提高商品在仓储、物流、交易甚至售后等环节的透明度，构建自己的核心优势，将闲置交易推向更规范的市场体系。