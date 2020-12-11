谷歌、英特尔、戴尔等多家IT大厂组成 “现代计算联盟”

据 The Verge 报道，谷歌、戴尔、英特尔等多家IT和云计算行业的主流科技公司已经联手合作，共同解决安全、远程办公以及其他企业服务问题——这些问题在新冠疫情期间变得格外重要。

这些公司组成的联盟称为 “现代计算联盟”（Modern Computing Alliance），其创始成员还包括 Box、Cirtrix、Imprivata、Okta、RingCentral、Slack、VMWare 和 Zoom。

消息称，该联盟会首先将工作重心放在这四个领域：性能；安全和身份认证；远程工作、生产力和协作；医疗保健。其目标是集中知识和资源，以解决公司如何在云上工作和所使用的工具这两个共同问题。

联盟将致力于开发新标准和可互操作的技术，任何使用了联盟成员旗下平台或产品的公司，都可以体验到这些新技术。尤其是 Google 正与 Chrome 浏览器、Chrome 操作系统团队，还有负责 Google Workplace 的部门，一起参与这项工作。

谷歌 Chrome OS 副总裁 John Solomon 表示：“我们很高兴宣布谷歌加入现代计算联盟，以解决当今企业面临的最大IT挑战。”他称之为 “从硅到云的整合（integration from silicon to cloud）”。

“我们正与一批具有前瞻性的行业领导者合作，调整标准和技术，为公司提供高性能、云计算解决方案的选择，这些选择来自于那些为如今商业时代提供解决方案的供应商们。”

The Verge 报道称，这个现代计算联盟的建立，其实早于新冠疫情的出现。Solomon 向媒体表示，有关联盟的讨论，始于去年拉斯维加斯的消费电子展。

但今年年初，随着新冠疫情在全球蔓延的出现，全球各地的公司开始向远程办公过渡，联盟决定扩大业务范围，引入更多的合作伙伴，像是 Slack 和 Zoom 这种见证了办公方式巨大转变的企业。

Solomon 还强调，“我们的用户所期望的需求和计算模式，是工作方式上的真正转变——‘组建个财团吧’，这可不是什么很稀松平常的发言，但如今确实不是一个寻常的时刻。”

展望未来，联盟的目标是，尽可能多地引进IT专业人士，协助建立专家委员会，能够识别问题，并找出解决方案；联盟还打算在 2021 年上半年分享一些具体的行动计划。