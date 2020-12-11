世界上最大的二房东上市了

那家定义「民宿短租」的公司上市了。

美东时间 12 月 10 日，Airbnb 在纳斯达克上市。开盘价每股 146 美元，较发行价 68 美元翻倍。截止收盘，市值 863 亿美元（约合 5600 亿人民币），是万豪的两倍，希尔顿的三倍。

Airbnb 上市之路可谓是一波三折。关于这家公司何时能上市的疑问已经飘荡了近三年。最焦灼的可能是它的员工，因为员工期权多数在 2020 年 11 月至 2021 年中期陆续到期。这意味着如果 Airbnb 不在这段时间内 IPO，这些期权将变得一文不值。

截止到 2020 年 9 月 30 日，Airbnb 亏损累计 21 亿美元。疫情期间，因所处的旅游行业遭受重创，Airbnb 有大量订单被取消，Q2 营收为 3.35 亿美元，相较去年同期下滑 72%。为了活下去，它将斧子「砍」向了自己，裁掉了四分之一的员工。得益于成本缩减和策略调整，三季度业绩实现了反弹，实现利润 2.19 亿美元。不过 Airbnb 也警示称，预计未来增长将继续放缓。

自诞生起，信任争议和监管约束就紧紧伴随着这家公司。虽然在「民宿短租」领域站稳了脚跟，Airbnb 还在不断拓展业务边界，试图成为一家提供全方位旅游服务的公司。

从「床垫和早餐」开始的生意

Airbnb 的成功印证了创投圈的一句话：开始看不懂，后来看不上，最后追不上。

毕竟在「精英遍地」的硅谷，Airbnb 的起家只是两个罗德岛设计学院的毕业生乔 · 格布比亚（Joe Gebbia）和布莱恩 · 切斯基（Brian Chesky）（后来招募了哈佛大学的技术架构师内森 · 布莱恰克 Nathan Blecharczyk），因为缺钱，把自己公寓的床垫出租赚钱的故事。

Airbnb 最初的增长方式非常不「互联网」，但是日后业界在讨论类似「获取新用户策略」话题时，Airbnb 又频频被拿出来当范例讲。

早期没钱投放的 Airbnb，靠着「挖墙脚」的方式，获得了第一波增长。通过一个简单编写的程序，对 Craigslist（美版 58 同城）进行访问、搜集房东信息，然后发邮件告知对方可以来 Airbnb「两手赚钱」。

不过「好运」没能维持多久。很长一段时间，只有三个人无比坚定，商业模式不被投资人看好，周围朋友几乎都持反对意见，「人们真的会这样做吗？他们脑子有问题吗？」

无独有偶，也就在大选期间，有人在 TechCrunch 对 Airbnb 的报道下面写道，「因为现在的服务只是覆盖小部分，特定人群，抢劫、谋杀等犯罪危机还未显露，一旦这项服务成为主流，事态将无法掌控。」这条评论就像埋下一颗不安分的种子，后来在公司高速发展的同时，看政策「吃饭」，遭到全球各地政府围剿和处罚，被质疑民宿短租的合法性也成了一种常态。

2009 年，「硅谷创业教父」Paul Graham 邀请 Airbnb 三位创始人加入 Y Combinator，并且试图说服著名投资人 Fred Wilson 投资。Wilson 拒绝了，他在邮件中写道，「我相信他们能在床垫和早餐的市场扩大规模，但我不确定他们能进入酒店市场。」

天时、地利、人和

同是踩着「共享经济」的热词，Uber、Lyft 上市破发，WeWork 冲击 IPO 失败，Airbnb 的上市之路难免多了一丝起伏跌宕的意味。

但是 Airbnb 就像是一个占尽了天时地利人和的幸运儿，Facebook、Twitter 等社交网络，甚至信息分类网站 Craigslist 助力 C2C 模式的扩张，不同于酒店行业和 WeWork，Airbnb 属于轻资产型企业，利用技术手段解决房东和租客之间信息不对称的问题。

当切斯基出租前三张床垫时就发现，愿意使用这种共享服务的人，不仅是梳着脏辫的背包客，还有像他一样没钱的年轻人。

事实上，「民宿短租」这个概念在 Airbnb 之前就出现了。成立于 2004 年的 HomeAway 就是一家假日房屋租赁平台。但是切斯基表示，最初他们十分明确只想做房屋共享——房东把自己所住公寓里空余的空间出租。

当时正值金融危机引发的经济衰退时期，切斯基认为千禧一代需要一种既便宜、又真实的旅行方式，这是一个巨大的、未被传统酒店开发的市场。除此之外，任何人可能因此有了新的收入来源。

在 Fred Wilson 一篇回顾与 Airbnb 错失缘分的文章下面，一位名叫 Nick Grossman 的网友讲述了自己也曾在 2008 年试图做类似 Airbnb 的生意：

「我们看到类似 HomeAway 平台有巨大的竞争力，然而这些平台都是将房产收购，再拿出租赁，并不是将人们住宅过剩的空间利用起来。当我们知道 Airbnb 时，它还在出租床垫，而我们认为在节假日出租整套公寓方面将大有可为，因为共享房间需要解决社会和信任问题。我不记得什么时候 Airbed and Breakfast 变成了 Airbnb。

2009 年当我看见他们正在做的事情时，我意识到，他们快成功了。有一次我见到 Paul Graham，他告诉我 Airbnb 是他见过最努力的团队。即便我们正式推出了自己的项目，也很难不被 Airbnb 横扫——他们从一开始就踩在点儿上，并且丝毫无错地在执行。」

Airbnb 能否逆势增长

2009 年，Airbnb 完成了 100000 次「住宿」记录，在增加了托管支付和专业摄影等服务，以及不同类型的空间之后（比如整套公寓、城堡、树屋等等），增长开始加快。

从三个床垫开始到现在，Airbnb 已经拥有超过 400 万名房东，740 万可预定房源。

《爱彼迎传》作者 Leigh Gallagher 提到，2013 年，最大连锁酒店之一的 CFO 被问到有关 Airbnb 的问题时，却反问「Airbnb 是什么？」。如今它的成长已经让整个酒旅行业「如芒在背」。Airbnb 在招股书中提到将 OTA 企业 Booking、Expedia Group，信息分类网站 Craigslist，连锁酒店万豪、希尔顿，短租平台途家、小猪等都列为潜在竞争对手。

可以说从 2009 年以来，Airbnb 主要业务没有发生太大变化，但是也在一直证明有拓展「边界」的能力。

2019 年 3 月，Airbnb 收购酒店预订平台 HotelTonight，将后者房源放在 Airbnb 上供旅客预订。8 月，Airbnb 收购商旅平台 Urbandoor，原因是看到平台内有大量的商旅住宿需求。住宿之外，Airbnb 完成对票务公司 Tiqets 投资。以及让切斯基心心念念的 Airbnb Experiences（当地化的体验活动）也在「推陈出新」。

这些努力无一例外证明 Airbnb 试图成为一家收入来源多样化的端对端旅游服务平台，能够「包圆」住宿、交通、餐饮、门票等所有需求。

虽然疫情期间公司各项业务都有所收窄，但是切斯基表达了不同观点，「这代表着一个新趋势的到来，我们应该顺势而为。现在的旅游业消极表现，只是我们以前认知的旅游形式结束了，但不代表旅游业结束了。」

他认为，疫情后，旅行的形式会完全改变，前往主要旅游城市和旅游区的次数将会减少，人们倾向于选择前往知名度较低或者在更近一点的地方发现新的旅游地。这一判断或许意味着 Airbnb 会因此探索出新的业务模式，比如针对周边游等短途出行开发新的体验性产品。以及远程工作在疫情之后得以延续，Airbnb 房屋比传统酒店更加适合远程办公。

今天 Airbnb 不需要再去证明它是比酒店更便宜的选择，而是需要让大家看到，除此之外有没有向其他方向生长的可能性。