我敲了 13 年代码，却成了一个养蜂人

符洪川已经做了 13 年的IT工程师，5 年前却开始「养蜜蜂」创业。

这样的选择其实不难理解。一方面符洪川的两代父辈都是养蜂人，从小耳濡目染。另一方面，全球养蜂人超过 30 万，蜂蜜市场增长率 15%，而且中国进口的产品增长率超过 50%，如此高速发展的市场，世界上却只有一家蜂蜜上市企业。

这里面存在巨大的造富机会。与父辈们不同，「程序员」符洪川熟悉互联网金融、网络安全、IT系统工程等互联网技能，他「养蜂」的方式是用传感器、AI 技术改造传统的蜂箱，来提高生产效率，同时蜂箱带来的生产大数据可以帮助建立相关金融产品，帮助后端销售，进而改造全产业链。「用工业的方式做农业，将小散乱的传统养蜂行业规模化。」

天府蜂谷团队的「数字化养蜂项目」，在陕西、湖南等地以蜂业智能蜂箱为突破口，实现蜂蜜单品产业的数字化、智能化 | 天府蜂谷

罗伯特也是这样一位技术极客，入选过《福布斯》30 岁以下学者。虽然仅 25 岁，却已有 3 次创业经历，最近一次是和材料博士、化学家合伙，进入了农业领域。

他们团队的技术可以将变质、过期牛奶重新设计成塑料替代包装材料，「与传统塑料薄膜有相似的质量，但我们的成本比 PVC 材料便宜，可以广泛应用于时尚、医疗和包装行业。」

原本生活轨迹没有交汇的两人，前不久一起获得了由联合国粮食及农业组织（FAO）、浙江大学联合主办，拼多多支持的「2020 全球农创客大赛」的二等奖。这个比赛也是继「多多农研科技大赛」之后，联合国粮食及农业组织联合拼多多，在过去几个月里推动的又一支持数字农业青年科创的活动。

联合国粮食及农业组织副总干事 Beth Bechdol 女士介绍，比赛的出发点是为了促进青年投身农业技术创新、商业模式创新、释放粮食及农业领域创新潜力，来解决新冠疫情暴发对农产品上行带来的问题。

决赛答辩以远程视频会议形式举行，12 支队伍面向全球科学家组成的评审团讲述成团背景及技术方案 | 朱标

「2020 全球农创客大赛」最终吸引了全球超过 150 个青年数字农业科创团队报名，其中有 12 支新锐队伍进入决赛，成为 2020 年全球规模最大的线上数字农业科创峰会。

极客公园也远程见证了决赛答辩现场，我们发现，这些参赛者提供的诸多独特有创意的数字农业解决方法，共同指向了一个图景：青年人参与的新农业，将会有哪些不一样？

年轻的「外行人」

年轻人会以怎样的方式回到农业中，这个议题便充满了想象力。

此次「全球农创客大赛」决赛的 12 支青年队伍中，有 5 支队伍来自中国，7 支队伍则来自尼日利亚、美国、玻利维亚、西班牙、孟加拉国、利比里亚 / 美国（合作）、乌干达等国家，共覆盖亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲等 5 个大洲。

比赛中，获得一等奖的是利比里亚 / 美国组成的团队 AquaFarms Africa，他们对对粮食生产进行了彻底的重新思考：利用水产技术使西非城市的本地食物系统成为可能。简单来说，就是将鱼类养殖和无土蔬菜种植放在一个智慧集装箱中。鱼为植物提供了有机食物来源，植物过滤了鱼的水。

这种结合的意义是重大的，关乎生存。AquaFarms Africa 队长 Jayna 表示，在非洲大陆，至少 70% 的粮食产品是进口的，西非当地的餐厅和酒店每天都要消耗大量的蔬菜、肉类，但在城市周边，并没有这样的蔬菜供应商，这些基础的蔬菜和肉类都需要从千里之外的欧洲进口。

在新冠疫情期间，生产、运输受阻，导致一些西非城市的蔬菜和肉类价格飙升，当地的食物安全受到威胁。

此外，非洲 25 岁以下的人口超过 6 亿。到目前为止，72% 的非洲青年处于失业或以下状态，在未来十年中，预计每年有 1100 万青年进入劳动力市场。虽然农业常被誉为非洲创造就业机会的最大潜力，但城市青年往往被排除在外，尽管他们是非洲大陆最大的失业人口。

这些问题加在一起导致缺乏粮食主权和安全、农业生产力下降、农业部门的经济模拟不足以及高失业率；特别是随着城市化进程的加快，城市青年人失业率居高不下。

AquaFarms Africa 的解决办法就是让本地养殖、种植系统成为可能，让城市年轻人在都市参与到农业中。Jayna 介绍，他们研发出的 APP 可以为用户提供一种简化的方式来管理他们的水产养殖场，「并允许我们有一个仪表盘，让我们深入了解每个农场，使我们能够以更低的成本提供支持服务，并更容易地管理我们的供应链。」从而，解决粮食短缺和青年就业的问题。

Vertical Green 设计的模块化集装箱农业解决方案

来自西班牙的 Vertical Green 队伍的解决方案，同样令人印象深刻。Vertical Green 创始人 Carlos Repiso 介绍说，他们正在为西班牙主要的草莓产区提供基于模块化和可扩展性的新农业解决方案。「比如在草莓园区进行垂直种植，通过远程数字系统进行遥控，也可在集装箱内种植，解决了农产品丰收时期大量农产品集中运输的问题。」

Carlos Repiso 表示，这样做的一大便利是，实现了「开箱即用」。以上提及的这些数字农业方案与传统农业留给人们的印象大相径庭。可见，年轻的「外行人」们正在用科技的方式，让这个古老的行业重新变得「性感」。

农业变革与普通人

农业生产方式的数字化转型，与普通人有多大的关系？

此次「全球农创客大赛」大赛的一个重要特征是，以青年为主导。Beth Bechdol 认为，如何提高农业生产流通效率，如何能吸引更多的年轻人加入到农业领域，更是全社会都应该共同关注的议题。

在这个议题之下，其实是城乡长期发展的不平衡。多多大学负责人蓝天分析道，「创造需求并不能彻底解决问题。农业仍然是受流通环节制约较为严重的行业，贡献主要生产资料和劳动力的农民，始终处于价值链条的底端。」

有长期观察农业的行业人士认为，农业亟须解决的问题，不仅是利益分配，更是粗放式经营所致的亩产值下降。「很多农民采用的都是原始、低效的种植方法。将专家种植经验总结到算法里，让更多普通小农户享受到新技术带来的农业科技变革，其实反而更接地气。」

比如，西非 AquaFarms Africa 队伍的方案，可以让城市中的年轻人，用 App 就可以在当地进行水产养殖、种植。相似的，今年 5 月，「多多农研科技大赛」中，比赛选手探索用 AI 远程种植草莓，试图将专家种植经验以远程算法控制的方式输出到更多草莓产区，让即便是不懂草莓的人也能种植。

其中一支队伍「智多莓」，通过比赛验证了数字农业服务方案的可行性，随后开始商业化落地。

在昆明滇池周边，智多莓团队自主开发的数字草莓 Workstation 系统，已经被不少种植大户所采用，首期应用面积超过 200 亩。这套系统是通过数字化设备收集植物及环境数据，然后利用 AI 系统分析出最适合当地农户的施肥方案、灌溉时长等种植策略。

昆明滇池旁的草莓大棚里，智多莓自主开发的数字草莓 Workstation 系统应用其中 | 智多莓

他们的团队成员分别来自人工智能、大数据分析、农业生产等不同领域。队长、原任职于中国移动的「通信老兵」程飙认为，数字农业的本质，在于改变传统的生产模式，而不是用了多少传感器和设施。「当下国内在数字农业领域缺乏结构化的数据基础，更缺乏数据与农业技术专家的融合团队，所以要不断探索农业技术与数字技术的专业分工和再协同。」

2020 年新冠疫情的暴发，放大了农产品的物流运输和销售渠道的问题，而难度更大的生产环节更是迫切地需要变革。「与公共卫生一样，数字农业也是一门基础科学，需要持之以恒的硬投入。」浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝说。

拼多多副总裁韩东原表示，对于比赛的获胜队伍，拼多多将与其进一步沟通，尝试一起将前沿技术应用带到中国农业产区的田间地头，为更多小农户提供高性价比的数字农业解决方案。「我们很荣幸能够与联合国粮食及农业组织、浙江大学一起，助力更多国内外青年人投入数字农业前沿，推动农产品的智慧生产和流通。」

当下，新电商平台们正依托技术、商业模式创新，加大科技、资金投入，从种植、生产、流通到消费等方面，重塑农业产业链。「我们乐于和志同道合的伙伴，尽己所能去推动国际一流数字农业解决方案在全球落地，让更多小农户享受到新技术带来的农业科技变革。」Beth Bechdol 说道。