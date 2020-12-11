双 12 大促前夕，攀升电脑优惠预告：新款笔记本电脑 1999 元起

IT之家 12 月 11 日消息 一年一度的双十二大促活动马上就要到来了，在此之前已经有大量商家铺好货只待今晚最后一刻钟声响起。

目前攀升已经开启了 12.12 超级预售模式，多款机型优惠力度较大，例如攀升新款笔记本电脑 MaxBook P1。

MaxBook P1 到手价 2069/1999 元，搭载英特尔十代 4 核处理器，提供采用 15.6 英寸 IPS 全高清屏，官方宣称为零噪音轻薄本。

该机采用了 FHD 分辨率的 IPS 爱眼屏，搭配 1080P 高清摄像头，可进行远程办公或网课等活动。

其他方面，该机配备了 4 组环绕立体音响，内置 45.6Wh 大容量锂离子电池，续航时间超 10 小时，支持双频 WiFi 以及蓝牙 5.1 技术，提供 USB3.0、mini HDMI、3.5 毫米耳机孔、Micro SD 读卡器以及 DC 电源等接口，厚 16.9mm。

IT之家了解到，该机采用了镁铝合金机身，重 1.9kg，屏幕覆盖钢化玻璃，可提供 10 小时长续航时间，现已开启预售，将于 12 月 12 日 0 点开始支付尾款。

此外，还有一款攀升 商睿 2 代商用办公主机以及 G1 设计师游戏台式机。前者搭载英特尔十代酷睿 i3-10100 处理器，配备 8G 内存，拥有 256G SSD，双十二到手价 1905 元。

而 G1 除搭载英特尔十代酷睿 i5-10400F 处理器和英伟达 GTX1650-D6 升级版独显外，还拥有 16G 内存以及 256GB 固态硬盘，双十二到手价 3649 元。

此外，还有一款攀升 商睿 A3 Pro 一体机，采用 23.8 英寸屏幕，搭载英特尔十代 4 核处理器，辅以 8G 内存和 256G 固态硬盘，支持 WiFi6 等，可在双十二价格的基础上领取 50 元优惠券叠加使用，到手仅需 2149 元。