腾讯游戏夏琳：明年将聚焦独立游戏

12 月 11 日下午消息，腾讯游戏召开第四届开发者大会。腾讯游戏副总裁、腾讯游戏学院院长夏琳表示，游戏产业发展的同时，也需要更成熟的工业化体系，即通过研发、发行到运营的一整套解决方案。

夏琳表示，2020 年，对游戏行业来说是充满变化的一年，玩家需求日趋个性化、游戏玩法不断创新，新技术也为行业打开了新的想象空间，“我们看到游戏行业仍然处在相对早期的阶段，还有很多等待完善、创造和探索的空间，这让我们产生了更强的使命感，去推动游戏产业更进一步的发展。”

夏琳认为，游戏产业发展的同时，也需要更成熟的工业化体系。工业化有三大要素：能源、动力系统与基础设施。放在游戏行业来说就是通过研发、发行到运营的一整套解决方案，把好的玩法与创意转化成游戏产品，而构建学界与产界的合作，则是为了给整个系统提供人才、技术、理论等底层源动力。

此外，在青年游戏人培养方面，腾讯游戏今年推出了花火计划，通过提供专业化学习内容、游戏赛事、专家指导、发行资源、实习机会等，让年轻人的创意和才华，能不断注入到游戏的价值探索和产品创新当中。

夏琳表示，2021 年，在行业共建上，腾讯游戏学院将聚焦于独立游戏，“我们成立了腾讯独立游戏孵化器，目的是协调腾讯游戏内部资源，实现高潜独立游戏的全程孵化，在资金、专家协助、流量、运营专案等四方面提供支持，帮助独立游戏团队解决各种难题、提升产品品质和成功率，从而促进游戏行业多元生态发展”。