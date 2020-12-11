紫米真无线降噪耳机 PurPods Pro 全渠道开售，仅需 369 元

IT之家12月11日消息 紫米官方宣布，今年新推出的 ZMI PurPods Pro 真无线降噪耳机 12 月 10 日至 12 日全渠道开售，相比￥399 的首发价降低 30 元，目前仅需￥369 元。

紫米 PurPods Pro 真无线降噪耳机于今年 10 月发布，有着 3 个麦克风支持 ANC 主动降噪，拥有 35dB 降噪深度。耳机有着 EQsmart 自适应音量功能，感知环境音量自动调节耳机音量大小，匹配降噪深度，以及自动开启游戏模式。此款耳机搭配 MIUI 系统手机，可以自动弹窗进行蓝牙配对，显示左右耳、充电盒电量，并进行设置。

耳机发声单元采用了 9mm 直径复合振膜动圈单元，采用独立前腔模组设计。蓝牙方面支持蓝牙 5.2，编解码支持 SBC/AAC，不支持 aptX。

紫米 PurPods Pro 充电盒不仅支持 Type-C 输入，也能够支持无线充电，这在该价位 TWS 真无线耳机上是不多见的。耳机续航方面，降噪模式 7 小时，通透模式 8 小时，降噪关闭可达 10 小时，搭配充电盒续航最长 32 小时。耳机本体具备疾速闪充功能，充电 5 分钟，听歌 2 小时。

IT之家了解到，目前紫米 PurPods Pro 耳机已经可以在京东、天猫、小米有品购买，12 月 10 日~ 12 日到手价￥369 元，但是发货时间可能会推迟。京东显示预计 12 月 16 日~ 17 日送达。