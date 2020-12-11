人均奖金 100 万元，三位量子精密测量研究者荣膺 “墨子量子奖”

12 月 11 日消息 2020 年度 “墨子量子奖”获奖名单于 12 月 10 日正式揭晓，将其授予在量子精密测量领域有着杰出贡献的三位研究人员：美国新墨西哥大学 Carlton Caves、日本东京大学 Hidetoshi Katori 以及美国科罗拉多大学博尔德分校叶军。

据了解，三位研究人员获奖详情如下：Carlton Caves 凭借其在量子精密测量及量子信息理论方面的基础性工作，尤其是阐明干涉仪中的基本噪声及其在压缩状态下的抑制作用方面的工作获奖；Hidetoshi Katori 和叶军则凭借其在量子精密测量方面的突破性成就，特别是在开发极其稳定和精确的光学原子钟方面的成就获奖。

量子力学自上世纪初建立以来，已成为近代自然科学技术和社会经济发展的支柱。它从根本上改变了人类的生活方式和社会面貌，同时也使人类在认识世界和改造世界上达到了一个新高度。

当前，以量子信息科学为代表的量子科技 -- 包括量子通信、量子计算和量子精密测量，作为一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新，可以在保障信息安全、提高运算速度、提升测量精度等方面突破经典技术的瓶颈，成为信息、能源、材料和生命等领域重大技术创新的源泉，为保障国家安全和支撑国民经济高质量发展提供核心战略力量。同时，该领域的迅猛发展也标志着第二次量子革命的兴起。

据悉，“墨子量子科技基金会”成立于 2018 年，由多位企业家捐资成立。基金会设立 “墨子量子奖”，通过广泛邀请提名和国际专家评审，严格遴选和表彰国际上在量子通信、量子模拟、量子计算和量子精密测量等领域作出杰出贡献的科学家，旨在推动量子信息科技的科学研究，并提升中国在这一领域的话语权。此外，“墨子量子奖”的每位获奖者将获得人民币 100 万元（约 15 万美元）的奖金和一块黄金奖章。

在此之前，“墨子量子奖”于 2019 年 4 月首次公布获奖名单，并于同年 9 月举行颁奖典礼，潘建伟等 12 位国内外科学家获得 2018 和 2019 年度 “墨子量子奖”。