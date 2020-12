英国艺术教父用 iPad Pro 画贝多芬：致敬 “乐圣”诞辰 250 周年

12 月 11 日上午消息,近日,有 “英国艺术教父”之称的大卫霍克尼(David Hockney)用 iPad Pro+Apple Pencil 为 Apple Music 独家创作了一副贝多芬肖像。

为了纪念贝多芬诞辰 250 周年,苹果公司的音乐平台 Apple Music 制作了一个专题页面,并邀请一些当代艺术家共同向贝多芬致敬。大卫霍克尼是其中之一,他纪念贝多芬的方式也很酷:采用 iPad Pro 和 Apple Pencil 这套设备,画了一副贝多芬肖像。

这幅画作名为《创作首部交响曲后的贝多芬》(Beethoven After His First Symphony),目前用户可以在 Apple Music 平台 “贝多芬的音乐宇宙”歌单封面上看到这幅画作。

大卫霍克尼称:“一直以来,我都十分尊崇贝多芬的作品,这也是我决定参与这次纪念专题的原因。我用 iPad 绘制的这幅作品源自 Joseph Karl Stieler 为贝多芬创作的肖像画,在今年以重新绘制的形式庆祝他的生辰,我认为具有十分特殊的意义。”

▲Apple Music 上的贝多芬歌单

除了大卫霍克尼,苹果公司也邀请了作曲家与钢琴家马克思 · 李希特(Max Ritchter)担任客座向导,为 Apple Music 制作了一期 “贝多芬的音乐宇宙”独家歌单。

根据歌单上的介绍,李希特认为 “想用一张歌单全面地囊括贝多芬的音乐是不可能的。贝多芬的才华有多个维度,而且在不断变化,这种超越类型的特质恰恰是他音乐的显著特征。在抛开这种限制之后,我希望这份歌单能帮助人们理解这些精彩绝伦、饱含人性光辉的作品。我编排这份歌单时只遵照一个条件,那就是所有作品都要对我个人有一定意义,而且是我所喜爱的。”

对全球人类来说,2020 年都是极为特殊的一年,几乎所有国家的人都在经历新冠疫情的考验。苹果公司则希望用这样这样一个纪念专题,让所有人都对贝多芬的声音心有所感。

目前,用户打开 Apple Music,进入 “Beethoven 250”纪念专题,就能看到大卫霍克尼的作品,以及马克思 · 李希特的歌单,欣赏贝多芬和两名现代艺术家,以及 Apple Music 合力制造的作品。