IDC 发布第三季度中国智能家居市场报告：出现小幅负增长

IT之家12月11日消息 市场调研机构 IDC 于 12 月 10 日发布《IDC 中国智能家居设备市场季度跟踪报告》。报告显示，2020 年第三季度中国智能家居设备市场出货量约 5,112 万台，同比下降 2.5%；小米市场份额最高，达到 16.3%。

IDC 表示，第三季度智能家居市场出货下滑主要受智能音箱、家庭视频娱乐设备影响，以及上游元器件的短缺。第三季度智能音箱出货量约 829 万台，同比下降 14.7%，家庭视频娱乐设备出货量约 1238 万台，同比下降 19.9%。除此之外，家庭安防监控、智能照明、智能温控市场快速增长，其中智能温控产品出货量同比增长达 337.5%。

厂商方面，小米生态的智能家居产品保持第一，达到了 16.3%。这得益于其智能电视、智能音箱的大量出货，以及智能门锁、照明以及温控设备新产品的上市。美的出货量位于第二，这依靠其空调、洗衣机等传统白电的优势；此外 IDC 表示，美的依靠布局智能照明市场，开拓了新增长点。海尔名列第三，智能家电出货量占其八成份额。

IT之家了解到，互联网公司与传统家电、家居企业正寻求联合，加快布局新兴的智能家居市场。此前 OPPO 与美的达成战略合作，宜家也与苹果展开合作，布局其 HomeKit 生态，。