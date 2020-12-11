现代汽车拟以约 8 亿美元收购波士顿动力 80% 股份

据报道，多位知情人士今日称，现代汽车集团（Hyundai Motor Group）及其董事长，已同意以约 8000 亿韩元至 9000 亿韩元（约合 7.36 亿美元至 8.28 亿美元）的价格，从软银集团手中收购机器人制造商 “波士顿动力”（Boston Dynamics）80% 的股份。

对此，分析人士表示，现代汽车可以利用 “波士顿动力”的机器人技术来提升其汽车工厂的自动化程度，并设计自动驾驶汽车、无人机和送货机器人等自动驾驶产品。

在此之前，现代汽车新上任的董事长郑义宣（Euisun Chung）曾承诺，公司将降低对传统汽车制造的依赖，并表示机器人业务将占公司未来业务量的 20%，而汽车制造占 50%，城市空中出行占 30%。

两位知情人士称，根据目前的计划，交易完成后，郑义宣将拥有 “波士顿动力”20% 的股份，而现代汽车及其附属公司（Hyundai Mobis 和 Hyundai Glovis）合计将持有 60% 的股份。

对此，现代汽车和软银均拒绝发表评论。

通过机器人无缝送货

投资公司 Hi Investment & Securities 分析师 Koh Tae-bong 对此表示：“在送货机器人、自动驾驶汽车和自动驾驶飞机的帮助下，此次收购将有助于现代汽车提供一种无缝的送货方式。”

“但与此同时，现代汽车需要证明‘波士顿动力’可以在商业上取得成功，有能力与价格更低的中国竞争对手竞争。”

“波士顿动力”于 1992 年从麻省理工学院剥离出来，2013 年被谷歌收购，2017 年出售给软银。其代表产品包括 Spot 机器人，是一款四条腿的 “机器狗”，可以爬楼梯。

两位知情人士称，在获得董事会的批准后，预计现代汽车将于周五晚些时候宣布该交易。

孙正义的机器人雄心退温

这也是软银从运营业务中撤出的最新一笔交易，因为 CEO 孙正义（Masayoshi Son）越来越专注于投资。

此外，这也标志着孙正义鼓吹的软银在机器人领域的雄心壮志正在消退，并使软银自家的机器人业务（包括人形机器人 Pepper）看起来越来越孤立。

而对于现代汽车来说，这是 CEO 郑义宣领导下的一系列交易中的最新一笔。在电动汽车制造商特斯拉，以及拥有拼车、自动驾驶和其他技术的科技公司的威胁下，郑义宣已承诺向出行服务领域进军。

出行服务领域专家 Cha Doo-won 称：“当前，汽车制造商正在进行一场创新竞赛。现代汽车是这场竞赛的后来者，他们似乎想证明自己能做到这一点，而不是试图从机器人业务中赚到钱。”

之前，现代汽车已经开发了一款可穿戴机器人，以减轻工厂工人的疲劳，并在其美国工厂开展了试点计划。

今年 1 月，现代汽车还曾宣布与 Uber 合作，开发电动空中出租车。但本周早些时候，Uber 宣布将旗下自动驾驶部门出售给自动驾驶汽车初创公司 Aurora Innovation。