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双十二到手价 99 元，irok 艾石头推出 IK6-M 机械键盘：墨晶态底壳搭配玄石色键帽

2020/12/11 20:23:09 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月11日消息 近期，irok 艾石头发布了全新的 IK6-M 机械键盘，同时也是一款非常适合日常办公和游戏的，拥有 108 键布局、Cherry 轴体的键盘。

IT之家获悉，IK6-M 机械键盘设计方面采用了双光感的玄色基调，墨晶态底壳和玄石色键帽的搭配，这款键盘的个性化设计让人眼前一亮，而且使用过机械键盘的用户都知道，采用悬浮式的设计可以保证大家长久使用，键盘更耐脏且易于清洁。

IT之家获悉，IK6-M 机械键盘采用了最新面世的「irok Ms1.0」轴体，使用起来行程丝滑回弹迅速，特殊键均使用了卫星轴的结构。在具体的使用中，这款键盘的按压回弹效果也令人感到印象深刻，触感和压感体验上乘。

IK6-M 机械键盘还采用了流水般的键帽梯度设计，可以适应双手的移动曲线，流畅极了，而键帽特别采用镭雕极细字体，类肤磨砂触感温润。

如果你是游戏玩家，这款 IK6-M 机械键盘的电竞体验也不在话下，108 键全键无冲。

当我们同时在键盘上按下多颗相邻按键时，其中有一些被按下的键无法同时显示在屏幕上，而这些有被按到却无法正常显示的按键，我们称之为 “按键冲突”，而每个按键冲突组合每个键盘可能不一样。

IK6-M 机械键盘特别针对在电竞游戏经常使用的按键区域，进行了按键的无冲设计，在游戏复杂操作时做到无影响，游戏过程更顺畅。

另外，IK6-M 机械键盘的外壳呈现辐射状线形，遇到泼溅液体时可以快速排出。并且还使用了拒水型的通讯线缆，电磁屏蔽接驳插头，使用起来更放心安全。

IK6-M 机械键盘的轴体配列支持使用绝大部分客制化的键帽。

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关键词：机械键盘

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