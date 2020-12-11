印象笔记推出智能鼠标，让你的电脑「听懂」语音

过去几年手机和电脑的界限越来越模糊，主要是手机一直在学习电脑的优势，比如硬件的计算能力加强，同屏多任务更方便。在这个过程中手机也解锁了一项新技能「语音」，精准的语音输入一定程度上缓解了手机没有键盘输入的劣势，语音操控更是解决了不少效率问题。

后来这种学习风潮出现了逆转，电脑也在学习手机的语音能力，比如 Windows 的 Cortana 和 macOS 的 Siri。不过这种依托于系统生态的语音助手，功能更迭一般不会太快，也无法满足不同人的需要。

于是最近，这种电脑端语音助手有了新的载体「鼠标」，之前我们就介绍过小米小爱鼠标，讯飞也出过一系列的智能鼠标产品。今天我们要介绍的是来自印象笔记的智能鼠标 EverMOUSE，它在支持语音输入、翻译的基础上，还多了与印象笔记软件相配的功能，算是一个很独特的体验。

外观小巧，手感略差

先来看看它的硬件，EverMOUSE 尺寸不大，适合轻度办公使用，打游戏就算了，支撑不足，手感也不比专业的游戏鼠标，可以看出它的定位还是符合印象笔记一贯的学习和办公场景。

单看外观有很浓的印象笔记风格，掌心处有大象 logo，按键为绿色主题色，其他部位是暗灰色的磨砂材料，滚轮是平平无奇的胶体材质，滚动起来的反馈一般。

EverMOUSE 只支持用无线适配器来连接，选择上比较少，不过大部分设备应该都有 USB Type-A 接口。

EverMOUSE 本身不需要电池，可以通过 Micro-USB 来充电，3 小时充满，续航为一个月。

它的 DPI 为 1600，能满足日常使用，打游戏就算了。

毕竟是软件公司做的产品，主要是满足学习和办公需求，我们也表示理解，还是重点看一下它的软件功能吧。

支持语音输入和翻译

EverMOUSE 的语音功能都集合在两边的特殊按键上，左边为语音 / 翻译键，画了一个麦克风，右边是印象功能键，印象笔记的用户应该很容易看出，这是个剪藏按钮。

下载「印象智能鼠标版」的印象笔记客户端，在工具 - 选项 - 鼠标中开启对应选项，就能使用 EverMOUSE 的功能。（目前仅支持 Windows 7/8/10 系统，macOS 版本后续会支持。）

桌面右下角除了印象笔记图标，还会多出一个 EverMOUSE 的图标，点击可以进入设置选项。

左边的语音 / 翻译键很好理解，就是在可输入文字的地方长按进行语音输入，右下角会显示输入框（输入框偶尔才跟随光标，语音接口这部分还需要优化）。

这里的语音技术提供商是讯飞，不用过多介绍，准确度是不用担心的，体验与手机上的语音输入无异（支持中文、英文、粤语、河南话、四川话）。搭配鼠标的内置麦克风，你也不需要特意朝着鼠标说话。

双击语音 / 翻译键可以切换为翻译模式，说出的是中文，打出的字是英文。输入节奏上无法做到中文输入那样，分句连续输入，只能一次翻译一整段，应该是因为翻译转换需要时间。至于翻译的准确度也和手机端一样，日常聊天是没问题的，如果是落到书面文字可能要斟酌修改一下。（支持中文、英文、日语、韩语、德语、法语、俄语等 200 种语言）

还有一个功能是 Quickbar，选中文字后点击左侧语音 / 翻译键，可以呼出快捷工具栏，比如翻译、百度搜索、淘宝搜索等。其实类似的功能浏览器插件也能实现，不过 EverMOUSE 的优势是不挑软件，在浏览器之外也能使用这个功能。而且这个 Quickbar 是印象笔记特供，对接了保存至印象笔记、创建清单 / 桌面便签等印象笔记的专属功能。

电脑上的语音助手

右侧的印象功能键功能就很多了，最基本的就是剪藏，用过印象笔记的人都知道，这是个非常强大的摘录工具，可以将网站上看到的各种内容收藏的自己的笔记中，优化排版，并且原文删掉也不会消失（当代互联网必备了，懂的都懂）。

之前你能通过浏览器插件来快速收集内容，现在直接按印象功能键就可以了。

这个键的另外一个作用就是语音操控，除了能识别印象笔记自身的新建笔记、创建便签等指令，还能打开电脑上其他应用，比如打开 Photoshop、打开 Word。

新建笔记

打开 Photoshop

它其实已经具备了类似手机语音助手的功能，支持查天气、看视频、听歌等。实现方式是通过浏览器搜索，强大之处在于你不需要进行额外操作，可以直达网站、直达结果，要说缺点可能就是受网页端所限，有的功能需要 App 或者软件才能实现。当然这是互联网怪相，不是它产品本身的问题。

淘宝购物

总结一下，EverMOUSE 在功能性上确实是没什么问题，有些语音功能弥补了电脑操作的不足，只要你能接受对着鼠标说话就好（其实在家里使用是没什么问题的）。和电脑系统自带的语音助手相比，它多了更多细节功能，对于已经是印象笔记深度用户的人来说，EverMOUSE 的优势就更加明显。

不过必须指出的是，EverMOUSE 这款鼠标本身的手感还是适合轻度办公，用来打游戏还是不行。左右两侧的特殊功能键与左右键的设计可以更合理一些，避免误操作。第一款产品可以理解为是有一定的尝试性，希望下次在硬件和设计上能有进一步提升。

EverMOUSE 目前售价 349 元起，双十二有优惠。