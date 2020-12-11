微信将治理 “打开 App 阅读全文”违规导流链接

IT之家12月11日消息 “微信安全中心”微信公众号今日发布公告，将对网页内容中，阅读原文需被迫下载、打开第三方 App 的行为进行控制。此类行为胁迫用户，严重影响了微信用户的使用体验。并且微信表示，用户在手机浏览器中阅读文章时，会出现弹窗提示跳转至微信进一步浏览。微信表示该行为并不是微信所为，“是相关第三方平台通过技术手段限制了页面浏览渠道，以此进行导流。”

违规示例 1：网页内容在微信内不能完整展示

违规示例 2：设计容易让用户误会

IT之家了解到，目前手机移动端访问 Web 页面，浏览器会向服务器端发送签名，告知服务器这是在移动端进行浏览。服务器依此判断，对这样的请求针对性输出页面，其中就包含 “打开 App 阅读全文”这类弹出提示，阻碍用户继续浏览内容。该行为是十分普遍的，一些弹窗可以选择关闭而继续浏览，而另一些为强制性的，不进行跳转、安装 App 就无法继续阅读。

微信表示，“对此类违规链接，从 2020 年 12 月 21 日凌晨开始，我们不再提供微信内直接打开的服务，用户可以通过 “复制链接在浏览器中打开”的形式进行访问。”

以下为微信《针对第三方违规导流链接的治理公告》公告部分内容：

