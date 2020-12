Win10 ARM 迎来原生 PS，微软玩 ARM 能赢过苹果吗

苹果最近发布的 ARM Mac 电脑实在太过惊艳,M1 芯片打破了人们对于 ARM 芯片性能羸弱的印象,而苹果生态在 X86、ARM 之间的平滑过渡,更是令人对苹果深厚软件能力感到深深佩服。

实际上,苹果并不是首个试图让桌面生态转向 ARM 的巨头,起码在苹果之前,微软就已经在 ARM 平台上作了诸多尝试。

使用骁龙处理器的 Surface 平板

例如,早在 2012 年,微软就推出了基于 Tegra 3 ARM 处理器的 Surface 平板电脑,运行 Windows RT 系统;而近年,微软更是推出了基于骁龙 SQ1/SQ2 ARM 处理器的 Surface Pro X,其上运行的是真正的 Windows 10,它甚至可以兼容旧有的 32 位 X86 软件。但是,由于运行效率、兼容性等问题,微软的 ARM 产品并没有取得很大的反响。

微软目前对 ARM 的主要战略重心,在于 Windows 10 on ARM 这个系统。但和同样兼容 ARM 的 macOS 11 相比,Windows 10 on ARM 并不支持 64 位 X86 软件,与此同时运行效率也更加低下,且缺乏原生开发的 ARM 应用(UWP 实在太过羸弱)。尽管微软拥有比苹果更深厚的桌面生态积累,但这些丰富的资源,却没法很好地导入到 Windows 10 on ARM 当中。

为什么 Win10 ARM 不温不火? 微软想要在 ARM 领域,和苹果一争高下,在生态方面至少需要解决两个问题。

· 提高 Windows 10 on ARM 的兼容性。由于专利等问题,当前 Windows 10 on ARM 只能兼容 ARM32、ARM64 以及 32 位的 X86 软件,但根据微软方面的消息,兼容 64 位 X86 软件的 Windows 10 ARM 已经在路上。

Windows 10 ARM 运行 Win32 软件效果一般,长期以来不支持 64 位 X86 软件

· 加大力度开发 ARM 原生软件。X86 软件在 ARM 平台上运行,需要经过转译,会损失一定的效率,而且功能有所局限,如果代码涉及到系统内核、虚拟化等,可能无法兼容。开发基于 ARM 的原生软件,苹果祭出了 Mac Catalyst 这个开发方案,用户可以利用它同时开发 iPad 和 Mac 上的应用软件,大大促进了 Mac 原生 ARM 软件的开发。ARM 生态不可能一直靠 X86 转移软件来支撑,开发原生 ARM 应用,才是解决 Windows 10 on ARM 生态的根本之道。

Mac Catalyst 可以让一个软件应用同时兼容 iPadOS 和 macOS,大大促进了 ARM 应用的开发

那么微软在这两方面做得怎么样?微软已经着力提升 Windows 10 on ARM 的兼容性,64 位 X86 软件的支持已经在路上,即将随着下次大更新推送到系统当中。而在 ARM 原生软件的开发上,微软似乎显得多少有点力不从心。

微软当前主要依赖 UWP 来提供原生的 ARM 应用,然而由于缺乏移动平台的支撑,UWP 应用早已经成为了无源之水,没法吸引大量开发者为其造血。不过,好消息还是有的,最近 Adobe 推出了基于 Windows 10 on ARM 原生开发的 Photoshop,这可以看作是大型软件登陆 Windows 10 on ARM 的信号。

Windows 10 ARM 的原生应用主要来自于 UWP,但 UWP 却难成气候

Win10 ARM 迎来原生开发的 Photoshop,它还有成功的机会吗? Adobe 在早前就表示,将会让旗下软件原生支持 Windows 10 on ARM,而 Photoshop 则是其中排头兵。现在,用户已经可以在 Surface Pro X 上体验到 Photoshop 的 ARM 原生开发版本了。尽管 Photoshop ARM 原生版仍处于 Beta 阶段,但这个完全体的 PS,却带来了很多惊喜。

首先,是运行效率。根据外媒 Windows Central 的测试,Surface Pro X 运行 ARM 版的 Photoshop 非常迅捷,不仅启动快,而且笔也很跟手。Surface Pro X 搭载的 SQ2 处理器性能算不上强劲,能有如此表现,还是很令人惊喜的。

Win10 ARM 迎来了原生开发的大型软件——PS,而且运行效率很不错(图片来自 Windows Central)

其次,是广泛的兼容性。前不久,有开发者将 Windows 10 on ARM 移植到了 Windows Phone 手机上。现在,大家惊奇地发现,WP 手机竟然也可以运行这个完全体的 PS!

Windows 10 ARM 能够安装在 Lumia 手机上,而且还能运行 PS,体现出了相当出色的兼容性

根据 Windows Latest 的报道,开发者为 Lumia 950/950 XL 安装了 Windows 10 on ARM 后,发现该手机也可以运行原生 ARM 开发的 PS!尽管运行不是特别流畅,而且某些高级功能不可用,但这也反映出了 Windows 10 on ARM 的强大兼容性——要知道 Lumia 手机使用的高通 808 处理器性能较弱,而且仅支持 32 位,最近编译的 PS 仍能在其上运行,这表明 Windows 10 on ARM 相比 macOS 11,对硬件的兼容会更加友好。

WP 手机安装 Windows 10 ARM,之上的 PS 是实际可用的

长久以来,和苹果相比,微软系统的一大优势在于对硬件兼容友好。尽管适配 ARM 平台的 macOS 11 非常强大,但只能在苹果自家 ARM 芯片上运行这点,就让它难以成为普罗大众的选择。Windows 靠符合 IBM 兼容标准的海量 PC 机攻占了 X86 的大片领土,这一幕会在 ARM 市场中重演吗?我们拭目以待。

总结 客观来说,目前 Windows 10 on ARM 仍是一个不成熟的产品。它缺乏有力的硬件平台,缺乏成型的软件生态,似乎也缺乏长远的产品规划。但是,微软从来就不是像苹果那样,靠某几款爆款产品来征服市场的,如果 Windows 10 ARM 能够传承微软系统开放、兼容的优良传统,或许也能在 ARM 领域有一番大作为。目前来看,Windows 10 ARM 的确存在这样的潜力,让我们拭目以待它会有怎样的市场表现吧。