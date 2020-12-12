外媒：iOS 14.3 仍存在 SMS 短信和消息通知缺失问题，甚至已扩大到全系列

IT之家12月12日消息 据外媒 9to5mac 报道，iPhone 用户在更新到 iOS 14 后继续存在应用和 iMessages 应用通知缺失的 bug。而苹果在 iOS 14.2.1 的发行说明指出，此次更新解决了 “可能未收到某些 MMS 消息”的问题。

上个月 MacRumors 和 The Verge 报告称有部分 iPhone 12 用户反馈称缺少短信通知。9to5mac 发现大部分用户升级到 iOS 14.3 之后依然存在这一问题，虽然该问题起初似乎是 iPhone 12 系列所独有的 bug，但它现在似乎影响了几乎所有运行 iOS 14 的 iPhone 机型。

IT之家发现，早在今年 9 月就有人在苹果官方论坛中反馈了这一信息，目前在该问题下跟帖回复的用户已超 40 页，他们尝试了多种方法，但都无法彻底解决该问题。甚至 TikTok 和 Twitter 上有大面积的用户不满指向这一 bug。

▲ 某位 iPhone 11 用户评论

外媒指出，iOS 14.2.1 似乎仅仅是针对 iPhone 12 系列做了一定优化，包括这一消息缺失的 bug，但其他 iOS 14 用户并没有任何更改。但苹果有望在之后某次的 iOS 14.3 Beta 或 14.3 正式版更新中解决这一问题。

苹果昨日发布了 iOS 14.3/iPadOS 14.3 RC 2 候选预览版，预计 iOS 14.3/iPadOS 14.3 正式版将在不久后推出。