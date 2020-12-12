美股涨跌不一，哔哩哔哩创新高，苹果开始研发手机基带芯片高通危险

北京时间 12 月 12 日消息，新一轮刺激计划的不确定性打压了市场信心，今天美股涨跌不一。截至收盘，道指涨 47.11 点，涨幅为 0.16%，报收 30046.37 点；标普 500 指数跌 4.64 点，跌幅为 0.13%，报收 3663.46 点；纳指跌 27.94 点，跌幅为 0.23%，报收 12377.87 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：蔚来拟下周增发至少 6000 万股，应声下跌逾 7%

在蔚来宣布下周将增发至少 6000 万股股票后，星期五常规交易中，蔚来以 42.48 美元的价格低开。盘前交易中，蔚来股价下跌 6.3%。蔚来表示，它将增发至多 6900 万股股票，融资至多 28 亿美元，预计新股票将于下周上市交易。蔚来计划将通过增发募集的资金用于多种企业用途，其中包括新产品开发、自动驾驶技术开发，以及扩大销售和服务网络。蔚来计划增发 6000 万股股票，但包括摩根士丹利在内的承销商，可以在 30 天内行使超额配售权，再买进至多 900 万股股票。在蔚来宣布增发前，特斯拉本周早些时候宣布增发 50 亿美元股票，理想汽车上周增发约 13 亿美元股票，小鹏汽车星期三宣布增发 22 亿美元股票。蔚来宣布增发后股价下跌是可以理解的，因为投资者担忧，增发 6000 万股股票（可能更多）会稀释现有股票的价值。汽车投资者应当清楚的一点是：与竞争对手一样，蔚来并非急需现金。蔚来当前的处境远不同于今年早些时候，当时它处于破产边缘，急需更多投资。即使没有这次增发的 28 亿美元，蔚来的财务状况也相当好，但蔚来的考虑是明智的，在投资者对电动汽车股票热情高涨时增发不是个坏主意。预计蔚来将在下周一确定这次增发的发行价。蔚来股价今天下跌 3.24 美元，跌幅为 7.16%，报收于 41.98 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 8：上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

图 9：与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：苹果高管证实启动手机基带芯片研发工作，高通或被抛弃

当地时间星期四，苹果硬件技术高级副总裁约翰尼 · 斯洛基（Johny Srouji）向公司员工披露，公司已开始为未来的设备研发手机基带芯片，这意味着高通的类似产品可能被取而代之。星期五早盘，高通股价一度下跌 4.4%。他说，“今年，我们内部启动了首款手机基带芯片的研发，这可能为我们的再一次战略转变奠定基础。”斯洛基表示，2019 年 10 亿美元收购英特尔调制解调器业务，帮助苹果打造了开发自主手机基带芯片的软、硬件团队。他说，这是苹果设计的数款无线芯片之一。苹果的无线芯片产品还包括 Apple Watch 中的 W 系列芯片和 iPhone 中的 U1 芯片。斯洛基没有提及苹果产品何时会用上自主设计的手机基带芯片，但苹果和高通 2019 年签订的专利协议，包括为期 6 年的许可期限。斯洛基在会议上还表示，苹果在开发 “一系列”Mac 芯片。多年来苹果一直在从高通挖人，目的是自主研发手机基带芯片。这是苹果更多依靠自主设计芯片，减少对高通、英特尔等芯片厂商依赖计划的一部分。彭博社刊文称，苹果可能在为其自动驾驶汽车开发定制芯片，与特斯拉的同类芯片相似。苹果一直在评估自动驾驶汽车供应链的方方面面，并与部分配件供应商合作评估价格问题。供应链消息人士透露，苹果可能在 2024 或 2025 年推出汽车产品。

图 12：被 Jefferies 认为不可能主导汽车行业，特斯拉跌近 3%

在投资公司 Jefferies 分析师菲利普 · 霍查伊斯（Philippe Houchois）将特斯拉股票评级由 “买进”下调至 “持有”后，星期五盘前交易中特斯拉股价一度下跌 1.7%。不过，霍查伊斯将特斯拉目标股价由 500 美元上调至 650 美元。霍查伊斯发表投资报告称，由于特斯拉进军电池和其他领域，它可能面临一些 “执行风险”。报告称，“2021 年特斯拉将推出两款更大众化的车型，并加速投资扩大产能、进军电池领域，它的增长将会加速，但这也会使它面临更大的执行风险。”霍查伊斯指出，特斯拉品牌的影响力不仅仅局限于汽车，使它获得一定优势，不过他也提醒称，鉴于汽车产业的规模、结构和动态，“我们不相信特斯拉能在这一产业占据主导地位”。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 17.08 美元，跌幅为 2.72%，报收于 609.99 美元，盘中一度探底 596.8 美元。