左有京东、拼多多，右有美团，阿里组织架构大调整

双 11 结束一个月后，阿里淘宝系完成了新一轮组织升级。

12 月 11 日，阿里淘宝天猫总裁蒋凡发出全员公开信，宣布已对针对核心 “电商业务”进行了新一轮组织架构调整。

此次调整十分全面，涉及淘系电商的各个 BU 和核心高管，如下：

汤兴（平畴）将全面负责淘系用户产品与技术。搜索推荐事业部、天猫-消费者平台产品团队、淘系消费者运营事业部向平畴汇报。 杨光（吹雪）全面负责天猫商家和行业的运营工作。天猫服饰风尚事业部、天猫快速消费品事业部、阿里汽车事业部、聚划算事业部、天猫活动营销中心、天猫商家策略部向吹雪汇报。 刘博（家洛）全面负责平台商业化体系的建设和发展。阿里妈妈事业群、天猫商家营销中心（含原天猫品牌营销中心和部分商业化团队）之后向家洛汇报。

据此前报道，汤兴、杨光、刘博、周靖人、古迈是阿里电商业务的关键人物。目前只有周靖人和古迈暂未确定，其中前者已确认离开淘系，后者据 36 氪透露，因 “涉嫌贪腐”已于近期被带走调查。

此外公开信还透露，天猫服饰风尚事业部下的奢品运营中心和魅力惠业务将会进入天猫进出口事业群，向刘鹏（奥文）汇报；天猫品牌市场部向集团 CMO 董本洪（张无忌）汇报；淘宝商家与行业线继续由张凯夫（凯芙）负责。

在本次组织调整中，除了多位高管的职位变动外，也可以看到阿里组织调整的谨慎、蒋凡职权的变化以及职权扩张等信息。

『2020』首次组织升级

在组织架构调整这件事上，阿里是国内互联网巨头企业中最频繁的一个。

而且几乎每一年阿里都会发起一次相对大规模的组织架构调整。在最近的 2019 年，阿里分别于 7 月和 12 月完成了两次调整，其中后者属于集团大调整，包括张建锋（行癫）卸任阿里集团 CTO 工作；蚂蚁金服原 CTO 程立担任阿里巴巴集团 CTO；

相比之下，2020 年的组织架构调整来得稍晚，且属于局部调整。

马云曾经说，“公司在形势最好的时候、业绩最好的时候、利润最好的时候、士气最好的时候必须改革，一定要在阳光灿烂的时候爬到屋顶上修屋顶，千万不要下雨、下暴雪的时候再跑到屋顶上修一修，你可能就摔死在屋顶上了。”

今年淘宝双 11 以 3723 亿成交额收官后，阿里也如期宣布了本次组织架构调整，不过在组织调整如期而至的同时，也可以看到阿里的克制。

虽然电商行业在疫情和直播的带动下，迎来了空前的发展机遇，催生出社会经济消费领域的一股狂热浪，但浪潮之下，也吸引了更多的玩家入局，在这个拥挤的赛道上，可能阿里也意识到，相比于人事调动，聚焦企业战略才更重要。

此外不同于往年，此次组织调整公开信由蒋凡发布，而不是阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇，而且落款为淘宝天猫总裁。

据此前消息，蒋凡于 2019 年 3 月兼任天猫总裁，并在 2019 年 12 月，接管阿里妈妈，正式成为淘宝、天猫、阿里妈妈三大事业群总裁。

经过组织调整后，蒋凡的权职责任也发生了明显变化。原阿里妈妈归蒋凡直接管理，现在由刘博负责；之前天猫不同行业有不同负责人，如淘宝直播及内容生态事业部负责人俞峰、商家平台事业部负责人齐俊生等，现在几位高管不再直接向蒋凡汇报，而是归杨光统一管理后再向蒋凡汇报。

可见杨光在本次调整中职权进一步扩大。蒋凡在公开信中也介绍说，杨光的职位调整颇大，他是老阿里人，之前为天猫几大行业的负责人，主管消费电子和家装。之后在原有职责基础上，他将负责天猫服饰风尚事业部、天猫快速消费品事业部、阿里汽车事业部、聚划算事业部、天猫活动营销中心、天猫商家策略等多个重要部分。

除了杨光外，目前直接向蒋凡负责高管还有：负责淘宝行业的张凯夫、负责阿里妈妈和天猫商家营销的刘博、负责淘系产品技术搜索和消费者运营的汤兴。相比之下之前的岗位职责，他们的职权均有一定程度的扩大。

其中，刘博（级别为 M6），是阿里少壮派高管的代表之一，此前主要负责营销和聚划算，该轮调整后，他接任了周靖人手里的业务，主管阿里妈妈事业群、天猫商家营销中心。

汤兴（级别为 M6）此前曾是爱奇艺的 CTO。2019 年加入阿里后，负责淘系技术以及内容化相关的业务，包括淘宝直播、闲鱼、躺平等，之后掌管将全面负责淘系用户产品与技术。负责搜索推荐事业部、淘系消费者运营事业部等。

对于调整后，蒋凡的职权下放、高管的职权扩张，有专业认为，这是这是一种分权的信号，蒋凡所有管辖领域会被逐渐肢解，但更多的人认为，阿里此举是在有意培养后备军。

『本地业务』组织调整

值得注意的是，阿里本地生活服务公司进行了新一轮组织架构调整。

调整内容为：阿里集团新零售技术事业群总裁吴泽明将兼任阿里本地生活首席技术官（CTO），向阿里集团 CTO 程立和王磊双实线汇报。

此外，现蚂蚁智能引擎技术事业部负责人王志荣和现新零售搜索推荐事业部应用工程技术负责人李天民加入本地业务，并向吴泽明汇报。为此，阿里本地生活服务公司总裁王磊在内部信中表示，“感谢集团给本地生活带来更为强大的技术支撑和投入。”

知情人士称，本地生活公司组织架构调整后，事业群和事业部调整后都有一号位，打法更会聚焦。此外，本年度阿里本地生活也会与支付宝有更强的联合，利用流量变现。

阿里在电商和本地生活领域面临激烈竞争

无论是在电商领域，还是本地生活领域，2020 年都让阿里感受到了不小的压力。

其中最直观的体现是股价的变化，今年拼多多股价翻了近 4 倍，京东也翻了一倍。

在本地业务领域，美团的股价翻了 3 倍，而阿里今年至今只涨了 20%。

可以看出，阿里通过架构调整，以加强应对这些挑战的意味很明显。