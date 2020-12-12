科技公司纷纷搬离硅谷：甲骨文将总部迁往得州

据报道，甲骨文已成为最新一家将总部搬离加州的科技公司。甲骨文周五表示，将把总部从硅谷迁往得州奥斯汀。

甲骨文发言人表示：“甲骨文正在实施更灵活的员工办公地点政策，并将公司总部从加州雷德伍德迁往得州奥斯汀。我们认为，这些举措将帮助甲骨文更好的发展，给我们的员工在工作地点和工作方式等方面提供更大的灵活性。”

甲骨文表示，很大一部分员工可以自主选择办公地点，也可以继续在家兼职或全职工作。“除此之外，我们将继续支持甲骨文在全球各地的主要中心，包括在美国的雷德伍德、奥斯汀、圣莫妮卡、西雅图、丹佛、奥兰多和伯灵顿。我们预计还将逐步在这项计划中增加更多的中心。通过实施更现代化的工作方式，我们希望进一步提升员工的生活质量和产出质量。”

甲骨文是硅谷早期最有名的成功案例之一。甲骨文于 1977 年创立于加州圣克拉拉，并于 1989 年搬到目前的总部。甲骨文园区中的几栋建筑外观是圆柱体，这是计算机系统中数据库设计的经典标志，而数据库产品也是甲骨文的根基。

新冠病毒疫情给许多科技公司离开加州提供了一个由头。惠普企业本月早些时候宣布，将把总部从加州圣何塞迁往得州休斯顿。今年早些时候，数据分析公司 Palantir 也宣布将总部从加州帕洛阿尔托迁往科罗拉多州丹佛。

特斯拉和 SpaceX 的 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）本周也确认，尽管公司的主要业务仍保留在加州，但他本人已经搬到得州。甲骨文联合创始人及董事长拉里 · 埃里森（Larry Ellison）是特斯拉董事会的成员。埃里森和戴尔创始人迈克尔 · 戴尔（Michael Dell）是好友，戴尔的总部一直位于得州奥斯汀。