最后半天：星钻年卡 99 元起！畅看爱奇艺 TV 端 + 超前点播

爱奇艺充【黄金会员】免费升级【星钻会员】活动今晚0点结束，连续包年价格低至99元起：点此购买。

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整个活动期内（11月13日~12月12日），最高累计升级1年，所以买连续包年卡比较划算。

*现在各大电商平台促销的【爱奇艺黄金会员】，大概率不支持此活动（一般宝贝图片上会注明），如果要从其他渠道购买，一定要在下单前咨询客服。

新用户/不活跃用户 黄金VIP年卡大概率只要99元，各位如果现在会员已到期，可重新注册会员享受此价哦~

活动12月13日0点结束

*星钻会员支持 电视+手机+平板+电脑+VR 使用，免费观看爱奇艺超前点播剧集和星钻影院电影内容。

不同小伙伴 黄金会员VIP连续包年 的价格是不同的，小编及同事分别为99元、108元、138元、218元等不同价位段，送的联合会员权益也不同（京东PLUS年卡/星巴克季卡……）。

本次特惠活动为“购 黄金VIP 免费升级等时长 星钻VIP ”，而非“送等时长星钻VIP”。简单点说，就是充【黄金会员】，实际得到的是【星钻会员】，至高免费升级1年。

充值【连续包年】的小伙伴，别忘了充值后到对应App取消连续包年业务哦~

星钻VIP会员可免费观看爱奇艺超前点播剧集和星钻影院电影内容，同时，会员权益在当前黄金VIP会员服务基础上进一步扩展，形成涵盖奇异果星钻会员、FUN会员、文学会员、体育大众会员、VR会员的多会员权益。用户可通过移动设备、电脑、智能电视、平板电脑、VR设备享受星钻VIP会员服务。

爱奇艺星钻VIP会员页面显示，星钻VIP会员单月购买为60元，与之对应的是，黄金VIP会员单月购买为19.8元；星钻VIP会员连续包年为398元，新用户购买星钻VIP会员月卡首月价格为12元，是黄金VIP会员的2倍，后者为6元，此后续费按单月40元收费。爱奇艺钻石VIP会员将免费升级为星钻VIP。

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