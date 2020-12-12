刘强东豪掷 7 亿美元疯狂抢「菜」

继刘强东亲自下场带队，将带领京东打好社区团购这一仗之后，京东在社区团购上再次传来重磅消息。

12 月 11 日晚间，京东集团发布公告称，将以 7 亿美元战略投资湖南兴盛优选电子商务有限公司（以下简称 “兴盛优选”）。京东集团表示，通过投资兴盛优选，双方将在数据、技术、仓储和短链物流等领域开展紧密合作，更好的扎根于下沉市场，服务农村、振兴地方经济。

其实早在 11 月底，作为社区团购巨头之一的十荟团宣布完成阿里巴巴联合领投的 1.96 亿美元 C3 轮融资，就曾传出兴盛优选即将开启新一轮融资，坊间传闻，美团、拼多多和快手都曾是竞争对手，如今看来最终是花落京东。

值得注意的是，作为京东的投资方，腾讯也连续投资了兴盛优选，这无疑让京东与腾讯的关系更为紧密。

当巨头疯狂涌入社区团购时，与这个赛道的老牌创业公司势必会有一翻缠斗，如今京东联手兴盛优选，可以最快速度弥补其本身在社区团购上的短板，让这场战事再次升级。

京东疯狂抢 “菜”

刚需、高频、离用户更近，社区团购对传统电商巨头而言，无疑具有十足诱惑力。近半个月来，公开报道显示，京东在社区团购上动作不断。

据晚点 Late Post 12 月 2 日的报道，在 11 月 30 日的京东高管早会上，刘强东提出会亲自下场带队，将带领京东打好社区团购一仗。目前，京东已经集中整合了其社区团购业务友家铺子、蛐蛐购和京东区区购，在京东大商超全渠道事业群下专门设置了社区团购业务部，负责人为邵宏杰，直接向该事业群负责人冯轶汇报。

12 月 6 日，据《时代周报》报道，京东已对生鲜电商平台美菜网旗下的子品牌——美家买菜开启了收购。一名接近美家买菜高层的知情人士证实，情况属实。

据传，京东也对同程生活、食享会有过接触。

12 月 8 日，Tech 星球报道称，原京东零售集团旗下的京喜事业部近日升级为京喜事业群。新成立的京喜事业群整合了京喜事业部，以及原来京东零售大商超全渠道事业群旗下的新通路事业部、社区团购业务部、1 号店业务等部门。

12 月 11 日晚，京东同时官宣组建了面向下沉市场的战略新兴业务 “京喜事业群”，京喜独立品牌包含四大类业务：主打社交电商的京喜 APP、主打社区团购的京喜拼拼、为下沉市场线下门店提供优质商品和服务的京喜通（原京东新通路），以及提供高效可靠物流服务的京喜快递。

近日，北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司新增多条 “京喜团团”“拼出京喜”“京喜达”“区购”“有京喜”“出门京喜”等商标信息。涉及的国际分类包含通讯服务、建筑修理、科学仪器、运输贮藏等。商标状态为等待实质审查。

其实，在社区团购领域，京东很早就已经布局。

早在 2018 年 7 月 10 日，京东上线社区团购小程序 “京东邻里团”，后更名为 “蛐蛐购”；2018 年 11 月，上线 “友家铺子”社区团购小程序；2019 年 3 月，上线 “京东区区购”，主要围绕宝妈、普通居民 + 线下网点来做区域深耕。

来源：猎云网

疫情影响之下，社区团购再度火爆出圈，互联网巨头无一例外的加入。今年 6 月，滴滴上线橙心优选；7 月，美团推出美团优选；8 月，拼多多 APP 首页上线 “多多买菜”入口；京东创始人刘强东则表示将亲自带队下场社区团购。

对于社区团购，美团和滴滴在地推方面优势明显，拼多多拥有农产品和供应链优势，对于阿里和京东等传统电商巨头而言，则是获取一个极好的流量入口。

作为社区团购里发展势头最猛的创业公司之一，兴盛优选在短短两年的发展中已经获得多轮融资，如今已经是一个大众熟知的社区团购品牌，平台活跃人数已经突破千万。今年 7 月，兴盛优选完成 C + 轮融资，本轮融资后的估值 40 亿美元，相比 1 年前已经翻了四倍。

京东需要社区团购

除了宣布投资兴盛优选之外，昨日晚间，对于面向下沉市场的战略新兴业务京喜事业群，京东表示，其拥有独立的品牌京喜，以 “省出新生活”为价值主张，旨在成为老百姓生活消费的首选平台。

京东集团首席战略官廖建文表示，借助投资兴盛优选和打造京喜品牌，京东将以创新的精神和强大的供应链体系探入下沉市场，为消费者提供低价不低质、省钱又省心的购物体验，同时帮助更多的门店和线下业态降低成本、改善效率，积极为社会创造更多的就业机会，为下沉市场注入更多的经济活力。

社区团购的主战场是下沉市场。而根据京东近期公布的 Q3 财报，截至 2020 年 9 月 30 日，京东过去 12 个月的活跃购买用户数达到 4.416 亿，同比增长 32.1%，增速创下过去三年来的新高，一年净增了 1 亿多活跃用户。其中，近 80% 新增活跃用户来自于下沉新兴市场。

首先需要明白一个问题：社区团购的终局是什么？何以吸引巨头疯狂入局？

盒马鲜生总裁侯毅表示，盒马内部其实不用社区团购这个概念，因为这几个字不能代表它的未来。团队看好目前社区团购这个业态的发展潜力，认为这已经是一种全新的电商模式。未来还有漫长的模式演变可能性，当然这关乎我们这些互联网企业和零售企业，愿不愿意在这个赛道上进行巨额的投资，去重新构建这个赛道需要的基础设施。

十荟团联合创始人、董事长兼联席 CEO 陈郢则为社区团购这个行业划定了一个市场疆域——35 万亿的市场份额。

陈郢把社区团购定义为改变整个电商和零售格局的大事件。首先，社区团购是成本更优的次日中午达电商，或者说是同城短距离电商；其次，社区团购能把频次最高，体验最难做生鲜品类，做到相当不错的体验。建立起用户的平台心智，也必将覆盖家庭消费的所有品类；最后，社区团购能把一二线城市消费的同品质、同价格的消费品，直接供应到农村。

回到京东自身而言，近期也在不断明确自身的战略定位。根据京东的最新战略定位，其正从一家技术驱动的电商公司转型为以供应链为基础的技术与服务企业。

在 2020 京东全球科技探索者上，京东首次系统阐释了面向未来十年的新一代基础设施——京东数智化社会供应链，即用数智化技术连接和优化社会生产、流通、服务的各个环节，降低社会成本、提高社会效率。

据《晚点 LatePost》报道，京东内部的观点是：首先社区业态高度本地化，供应链不能复用，很难形成全国网络；其次，目前的生鲜供应链只能支持某些品类，各家都还处于打造能力的阶段，产地仓对于整个生鲜供应链的价值巨大，但没有几家在做，比如奇异果摘下来之后，要分级、清洗、包装、粗加工，很多附加值来自产地仓。

目前社区团购包括四个重要环节——团长、控货、供应链和 BD 团队。作为生鲜品类，供应链建设是重要的基础设施，也是京东的优势，而投资投资兴盛优选，无疑将会最快速度弥补其在地推等层面的短板。