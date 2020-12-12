外媒：苹果 CFO 与前 CDO 是法拉利新 CEO 潜在人选

12 月 12 日消息，据国外媒体报道，担任全球知名赛车及运动跑车制造商法拉利 CEO 仅两年多的路易斯 · 卡米莱里 (Louis Camilleri)，在当地时间周四突然宣布因个人原因退休。

卡米莱里突然离职，也引发了业内人士及媒体关于法拉利新 CEO 人选的猜测，而外媒在最新的报道中表示，法拉利看上一位苹果的现高管和前高管。

从外媒的报道来看，法拉利看上的两位苹果高管，分别是现 CFO 卢卡 · 梅斯特里、前首席设计官（CDO）乔纳森 · 艾维。

被法拉利看上的这两名苹果高管，卢卡 · 梅斯特里在 2014 年被任命为苹果 CFO，目前仍在苹果任职。乔纳森 · 艾维是乔布斯和库克两任 CEO 任职期间的重要高管，主持设计了 iPod、iMac、iPhone、iPad 等苹果硬件产品，造价高达 50 亿美元的苹果新总部的内部设计，也是由他领导的团队操刀，但他在 2019 年离开了苹果，成立了自己的设计咨询公司 LoveFrom。

目前还不清楚这两位现任和曾经的苹果重要高管，是否有意接受新领域的挑战，前往法拉利任职，法拉利方面目前也还未公布相关的消息。

除了两位苹果的高管，外媒提到称法拉利新 CEO 还有其他的候选人，包括法拉利前赛车团队的负责人斯特凡诺 • 多梅尼卡利，他曾担任兰博基尼的 CEO，但他将在明年 1 月 1 日开始担任 F1 的 CEO，已经否认了相关的传闻。

苹果和法拉利是两个完全不同领域的企业，但两家公司之间并非没有联系。外媒在报道中就提到，1991 年到 2014 年间担任法拉利 CEO 兼董事长、带领法拉利重生的的卢卡 · 迪 · 蒙特泽莫罗（ Luca di Montezemolo），在 2012 年曾与苹果 CEO 库克有过会面，两人探讨了公司的战略和管理风格方面的事宜。

此外，法拉利选择 CEO，也并不局限于汽车领域，宣布退休的卡米莱里在成为法拉利的 CEO 之前，就曾从事食品等领域的工作。因而苹果高管成为法拉利的 CEO，也并非不可能。