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双十二大促降临，攀升 i7 10700F+RTX 3070 主机优惠达千元

2020/12/12 14:52:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 12 日消息 一年一度的双十二大促现已到来，攀升电脑现已开启新一轮促销活动，优惠力度可谓夸张。

例如搭载 i5 10400F处理器、RTX2060/3060Ti 显卡的机型 4499 元起，而搭载八核 i7 10700F 处理器 + RTX3070 显卡的攀升战魂日常价 8599 元，双十二当日到手价 7299 元。

攀升战魂搭载英特尔酷睿 Core i7 10700F 处理器，可选酷冷至尊一休式定制水冷，可选华硕 B460M-P 和华硕 TUF B460M-PLUS 主板，可选七彩虹战斧或华硕 DUAL RTX 3070 显卡，默认配备 500G 西数 SN550 M.2 固态蓝盘以及海盗船内存，电源是酷冷至尊雷霆 650。

包括散热器、主板、固态硬盘、电源和机械硬盘在内的多个配件可加价升级。

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另外一块攀升战魂主机，搭载英特尔十代酷睿 i5 10400F 处理器，采用华硕主板，提供千兆网口，可选索泰 / 华硕 RTX2060/3060Ti 显卡，支持光线追踪，起售价 4499 元。

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另外一款主机同样搭载 RTX2060/3060Ti 显卡，处理器升级为 i7 10700F，同时还提供了例如芝奇、海盗船等内存可选升级，到手价 5599 元起。

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除上述高端机型外，还有一众中端机型可选，例如下面这款机型，今日到手价 2699 元，可凑单。

该机采用了英特尔十代酷睿 i5 10400F 处理器，最高提供 10600KF 可选，辅以七彩虹 / 微星 / 华硕 GTX1650 独立显卡，可选 16GB 大容量内存和高速固态硬盘。

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当然，除上述机型外，IT之家昨日预告的多款机型也有不同程度的优惠活动，感感兴趣的小伙伴可自行戳链接查看。

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