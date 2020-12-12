教育部：中国慕课数量和应用规模已居世界第一，世界慕课联盟成立

IT之家12月12日消息 根据教育部的消息，12月9-11日，世界慕课大会在清华大学召开。11日晚，世界慕课联盟在大会主会议上正式发布成立，《慕课发展北京宣言》同期发布。

根据教育部网站的消息，中国教育部部长陈宝生表示，慕课正在成为推动高等教育变革的重要引擎，不仅助力中国高校成功应对了疫情危机，而且为今后建设全民终身学习的高质量教育体系积累了宝贵经验。他表示，经过8年的努力，中国慕课数量和应用规模已居世界第一。目前已逐步建立独具特色的发展模式、科学合理的课程标准和共建共享的开放合作机制，探索形成了坚持质量为王、公平为要、学生中心、教师主体、开放共享、合作共赢等六大宝贵经验。

根据清华大学官方微博的消息，此次成立的世界慕课联盟首批20位成员包括康奈尔大学、法国交叉科学研究院（CRI）、国际慕课平台edX、蒙古科技大学、南洋理工大学、北京大学、米兰理工大学、莱斯大学、亚琛工业大学、圣彼得堡国立大学、上海交通大学、Thai MOOC平台、清华大学、奥克兰大学、智利大学、曼彻斯特大学、内罗毕大学、多伦多大学、学堂在线、浙江大学。

IT之家了解到，慕课（Massive Open Online Course/MOOC)，是一种针对于大众人群的在线课堂，人们可以通过网络来学习在线课堂。MOOC是远程教育的最新发展，它通过开放教育资源的形式发展而来。