长虹发布极智屏 3.0 新品 Q8T PRO：可一键 K 歌

12 月 12 日下午消息，长虹与酷狗音乐、爱听卓乐、巴金科技等携手举办长虹极智屏 3.0 新品发布会，推出全球首台全娱极智屏长虹 Q8T PRO。同时，长虹也宣布虹魔方与酷狗音乐、爱听卓乐达成战略合作，共同推动大屏音娱服务的优化与升级。

▲长虹虹魔方与酷狗音乐、爱听卓乐宣布达成战略合作

发布会上，长虹虹魔方与酷狗音乐、爱听卓乐宣布达成战略合作，推出卓乐云 · 智能电视音乐全生态解决方案。具体而言，爱听卓乐将以卓乐云为平台，通过整合酷狗音乐 6000 万的海量曲库、高清 MV、长音频、演唱会 live 直播、K 歌等音乐生态内容，打造卓乐云 · 智能电视音乐全生态解决方案，并接入到本次发布的长虹 Q8T PRO 电视中，为用户带来 “听看唱”的极智体验。

▲长虹公司总经理吴定刚

长虹公司总经理吴定刚表示：随着智能电视不断发展，我们已经迎来了 5G+8K+AIoT 时代，而长虹要做的就是深耕人工智能技术来打造行业首个生态战略发展标本。在 5G+8K+AIoT 生态体系的发展过程中，长虹也找到了融合音乐服务的接点，就是通过与酷狗音乐、爱听卓乐共同依托极智屏进行深入合作，共同定义 “极智屏 3.0”。

▲长虹 Q8T PRO

本次发布的长虹 Q8T PRO 采用无边框全面屏设计，屏占比达到了 98%，机身厚度仅为 10.8mm，全系采用 AAA 级 UHD 液晶面板，分辨率为 3840x2160。画质上，长虹 Q8T PRO 支持 P3-93% 高色域，搭载 120Hz MEMC 运动补偿，此外长虹 Q8T PRO 还支持杜比视界与杜比全景声。

▲长虹 Q8T PRO

长虹 Q8T PRO 提供 55 英寸、65 英寸及 75 英寸三种尺寸选择。其中，55 英寸和 65 英寸采用 ELED 背光，75 英寸则采用 DLED 背光。

▲现场演示长虹 Q8T PRO KTV 功能

功能方面，长虹 Q8T PRO 搭载包含酷狗音乐、爱听卓乐、全民 K 歌在内的腾讯音乐全生态。在巴金科技提供的家庭 KTV 软硬件支持下，长虹 Q8T PRO 内置长虹酷狗音乐定制版，用户可以结合智能语音指令，实现 “听唱看，一秒切换”。

▲长虹 Q8T PRO 硬件配置

除此之外，长虹 Q8T PRO 还搭载了 400 万像素自动升降式高清摄像头，支持 AI 健身、万人视频、家庭拍照、家庭安全监控、大屏直播、AI 美颜、AI 影像精修等功能。交互上，长虹 Q8T PRO 也支持极速语音、连续对话，遥控器可以复制鼠标交互功能，可进行光控交互。

硬件配置方面，长虹 Q8T PRO 搭载 CortexA73 CPU+Mali G52 GPU，存储为 3GB+32GB，除自带应用外，用户还可以通过当贝市场自行下载安装其他应用软件。

▲长虹 Q8T PRO 价格

最后价格方面，55 英寸长虹 Q8T PRO 售价 6997 元，65 英寸长虹 Q8T PRO 售价 8997 元，75 英寸长虹 Q8T PRO 售价 12997 元，即日起在各线下渠道开售。