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国内垃圾佬将 14 年前处理器超频至 8.4GHz

2020/12/12 22:06:15 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月12日消息 近日，一名国内玩家将 14 年前的英特尔 Celeron D 347 单核处理器超频至 8.37GHz，成功登上了超频世界纪录榜单第 16 位。这个记录是在 12 月 9 日完成的，得到了 HWBOT 网站的认可。

这名国内玩家名为 IVANQU0208。根据认证信息，他使用了华硕 P5E64 WS Professional 主板（芯片组为 X38），通过液氮冷却将处理器频率提升至 8362.21MHz。这颗 Celeron D 347 为单核设计，接口为经典的 LGA 775，默认频率为 3066MHz。

根据玩家上传的图片，他使用 SetFSB 软件调节 CPU 的外频，成功将这枚体质良好的 CPU 超频至最高 8.42GHz。不过由于最高持续频时间过短，认证信息里显示的频率为 8362.21MHz。

IT之家了解到，超频世界纪录列表已经很久没有更新了，目前世界记录为芬兰玩家 The Stilt 于 2014 年创造的，使用的 CPU 型号为 AMD FX-8370，频率为 8722.78MHz。世界记录前 20 名中，最新的成绩也是 2018 年创造的，前 20 名中使用的 CPU 绝大多数为 AMD 的 FX 系列。

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关键词：CPU超频

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