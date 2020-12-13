Win10 升级又出幺蛾子：修复 Win10 蓝屏死机大 Bug

微软在前不久推送了 Win10 20H2 更新，带来了全新的开始菜单以及其他一些实用功能。然而，和之前很多次一样，这次微软的大更新也带来了令人头疼的大 Bug。不少用户都反馈，在今年更新了 Win10 20H1 和 20H2 之后，会遭遇频繁的蓝屏死机问题，而微软经过调查后，也承认了这点。

升级 Win10 20H2 后，部分用户遭遇了蓝屏死机的 Bug

Win10 新版的蓝屏死机是多方面原因造成的，所幸的是，相关的修复方案已经发布。如果你正被 Win10 的蓝屏死机问题困扰，不妨试试下面的方法。

安装微软 Windows 10 KB4586853 补丁

微软经过调研，确定了部分导致 Win10 蓝屏死机的原因。微软确认，某些设备使用旧的、不兼容的驱动程序和 Thunderbolt 端口，这会导致 NVMe SSD 出错，令 Win10 崩溃。微软指出，Win10 20H2 以及 2004 旧版的 Win10 都存在这个问题，而 KB4586853 补丁就是对应的修复方案。

当前 KB4586853 补丁已经通过 Windows Update 向广大用户推送，但是并不会自动下载安装。如果你想要安装这个补丁，可以在 “可选更新”中手动下载。而如果你不想要自行安装，那么在周二例行更新当中，该补丁也会被包含在内，修复蓝屏问题和其他错误。

安装英特尔 22.10.0 新版网络驱动

Win10 的蓝屏死机并不只是系统本身的问题，驱动也导致了设备运行异常。不少用户升级到 Win10 20H2 后，发现不仅会蓝屏死机，而且还出现 WiFi、蓝牙无法正常连接的问题。对此，英特尔发布了最新的网络驱动以修复问题。

根据英特尔的官方说明，22.10.0 新版网络驱动修复了 Win10 蓝屏问题（BSOD），于此同时也修复了蓝牙从睡眠休眠状态唤醒后，设备管理器显示黄色警报的 Bug。另外，播放在线视频时，WiFi 可能会断开的 Bug 也得到了修复。

Intel 网络设备 22.10.0 新驱动修复了蓝屏问题

换言之，如果你升级 Win10 20H2 后，遇到了网络不稳定、蓝屏死机问题，这可能是英特尔旧驱动导致的，升级到 22.10.0 新版驱动问题会得到改善。

安装英伟达 457.51 显卡驱动

除了英特尔网络驱动，NV 的显卡驱动也是造成蓝屏的一个原因。如果你升级了 Win10 20H2，旧版的 NV 显卡驱动可能会导致蓝屏。NV 最近推出了 457.51 新版显卡驱动，修复了这个问题。

N 卡的 457.51 新驱动修复了一些令系统蓝屏死机的 Bug

NV 的更新日志显示，457.51 新驱动修复了安培架构 GPU 从睡眠状态恢复时，导致的蓝屏崩溃问题。除此以外，也修复了 Chrome 浏览器播放视频时可能会导致的蓝屏问题。如果你是 N 卡用户，之前莫名其妙遇到蓝屏，那么新驱动就是解决之道。

总结

通过上文的方案，可以很大程度上修复 Win10 20H2 的蓝屏死机问题。Win10 大更新带来新 Bug 似乎已经成为一个传统，明年 Win10 还将会迎来全面改版的 UI 这类大更新，它会带来稳定可靠的体验吗？我们拭目以待吧。