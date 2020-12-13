董明珠不认为手机失败，格力电器回应推出大松 5G 手机：集团层面部署，力推二级子品牌

IT之家12月13日消息 此前，格力大松 5G 手机此前已经上架格力董明珠店，搭载高通骁龙 765G 处理器，采用 6.81 英寸 FHD+ 分辨率的 LCD 单挖孔屏，前置 16MP 镜头，后置 64MP+8MP+2MP+2MP 四摄，内置 5000mAh 电池，支持 18W 充电，厚 9.3mm，采用后置指纹识别方案。

据中国经营报报道，从 2015 年起，格力先后推出了格力一代、格力色界、格力第三代等手机格力董明珠店页面显示，截至目前，格力在售的第三代手机销量全加起来仅有约 5900 部左右。

格力品牌手机悄然换成二级子品牌 “大松”意味着什么？格力手机未来还有戏吗？对此，格力电器方面 12 月 10 日在回应采访时表示，推出 5G 手机是集团层面的部署，格力品牌换成大松品牌是为了将格力旗下的二级子品牌更好地推向前台。

此前，董明珠表示：“格力一直坚守自主创造、自主研发、自己设计，只是需要时间，所以我从来没认为我的手机失败。”

格力方面表示，目前除了传统的格力官方渠道，也会放在天猫、京东等电商平台的官方旗舰店上销售，还有董明珠的直播带货等等。

该机目前仅有两个版本 6GB+128GB 和 8GB+256GB 版本，但提供了魅夜极光以及曜夜星河两种配色。IT之家获悉，截至 12 月 13 日 12 时 35 分，4 种型号（两种颜色，两种运存）的大松 5G 手机在格力董明珠店官网的销量合计 760 台。