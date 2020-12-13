软银 60 亿元甩卖波士顿动力，孙正义再次 “赌输”

据《韩国经济日报》报道，软银方面已经同意以 1 万亿韩元，折合 60.12 亿人民币的价格，将波士顿动力出售给韩国现代汽车。

根据 12 月 10 日现代董事会敲定的协议，现代将持有波士顿动力公司约 80% 股权，价值 8.8 亿美元。而软银则通过其一家附属公司保留约 20% 股份。现代附属公司现代汽车、现代摩比斯、现代格洛维斯以及该集团董事长郑义宣分别参与了此次收购。这笔交易有待监管部门的批准并满足其他要求，预计将于 2021 年 6 月完成。

从谷歌到软银，再到现代汽车，这家被称作 “网红机器人公司”的波士顿动力已经历经三次易主，身价也从谷歌 2013 年的收购价 30 亿美元跌落到如今的 9.21 亿美元。

曾经的 “网红机器人公司”

1992 年波士顿动力从 MIT剥离出来，独立从事发军事项目的研发工作，并获得了美国国防高级研究计划局（DARPA）的资助，为美国国防部、美国陆军部队、海军部队和海军陆战队提供军用机器人及相关技术咨询服务。

不论是 MIT时期还是得到 DARPA 资助，波士顿动力和其创始人马克 · 雷波特都生活在 “象牙塔”中，这让这家公司并没有太大的资金压力，马克 · 雷波特曾说过：“没有经历至少 25 年潜心研究的机器人产品，不足以商业化。”

为了让双足或四足机器人发展成为一种超自然状态的产品，波士顿动力成立至今，先后诞生了十余款机器人（机器狗）产品。

2005 年波士顿动力应美国军方要求，推出了一种形似狗的四足机器人 “大狗”（BigDog），大狗可以帮助美军士兵背负装备、进行物资运输等，尤其适用在一些地形崎岖的地方。

但波士顿动力最知名的产品还是网红机械狗 Spot 系列。

在机械狗 Spot 的展示视频中，可以看到 Spot 具备避开障碍物，在极端的环境中保持平衡，运载 14Kg 的物品，以及在雨中和多尘的环境中工作等功能。上下楼梯、开门、端茶倒水一套操作刷屏社交媒体。

此前，波士顿动力发布的一段双足机器人 Altas 后空翻视频也曾爆火网络，网友将之戏称为 “进军体操界”。

从大狗、Atlas 双足机器人到机械狗 Spot，频频走红社交媒体的背后是波士顿动力的顶级的足式机器人技术。

麦克马斯特大学工程实践与技术学院助理教授高振曾表示：“目前，波士顿动力的演示产品在技术上包括运动协调性、稳定性、鲁棒性、动静态性能等，各方面都表现优越。以大狗为例，大狗的运动能力非常强，它采用液压驱动，在四足运动控制领域可以说是全球领先。”

尽管波士顿动力已被公认在四足运动控制领域处于全球领先位置，但无法回避的是，技术如何变现？

2013 年，顶着网红机器人公司的光环，波士顿动力被谷歌收购。

谷歌希望波士顿动力先研发商用机器人，量产商业化，用其利润维持开发，但被理想主义的波士顿动力拒绝。

一直以来，波士顿动力秉承研究为先的理念，并不看重商业化应用，这让谷歌无法接受，“我们不能将 30% 以上的资源放在一个需要十年以上时间才能成熟的产品上。我们需要通过营收支付各种费用，所以任何投资都该有个时间限定。”

仅仅两年多，谷歌便宣布出售波士顿动力。一直看好机器人未来的孙正义果断接盘。

软银为何要卖？

离开谷歌后，软银和波士顿动力有过一段蜜月期。

在收购波士顿动力前，孙正义多次投资机器人公司，并公开表示：“要通过大力发展机器人将让日本的经济竞争力重回全球第一。”

一直以来，孙正义始终有一个机器人帝国的梦想。他将机器人视为是与通信并列的软银支柱事业，并志在打造一个前所未有的机器人生态系统。

收购波士顿动力之初，软银也表示，将继续支持波士顿动力做研发，并为其提供充足资金，推动波士顿动力在足型机器人领域走 “T”字路线，在深度和宽度两条线发力。

为了回馈软银的支持，在 3700 万美元研发经费的支持下，波士顿动力在成立 28 年后终于迈出了商业化的第一步。

2020 年 6 月波士顿动力正式推出售价约为 7.5 万美元（约合 49 万人民币）的 Spot Mini 机器人，面向企业端和个人消费者。据波士顿动力新任首席执行官罗布 · 普特在 10 月底透露，仅 3 个月时间 Spot Mini 机器人就获得了 260 台订单，凭此可回笼约 2000 万美元。

但实际上波士顿动力目前的产能非常有限，年产能仅为 1000 台 / 年，年回笼资金最高为 7500 万美元。

对于今年 “问题不断”的软银，持有一家未来的公司，已经不足以支撑现状。

在过去一年中，软银投资的 88 家公司中 47 家估值下降，其中约 15 家公司将走向破产。软银股价也一度暴跌。

为了缓解债务危机，软银曾公开宣布，未来一年将出售最多 410 亿美元的资产。3 月，软银宣布出售阿里巴巴、Sprint /T-moblie 等企业的部分股权；此外，软银还以 400 亿美元售出了十年挚爱的 ARM。

根据《纽约时报》报道，11 月孙正义在 DealBook 会议上表示，软银近期已出售约 800 亿美元的资产。比年初计划翻了一倍。

孙正义称，在未来两三个月内，任何灾难都可能发生，软银只是在最坏的情况下为公司提供流动性，防止全球紧急情况的发生。

在软银流年不利的情况下，商业落地场景难寻、成本高的波士顿动力也不得不被卖入现代，对于软银而言，活着比理想更重要。

现代为何要买？

早在上个月初，彭博社就曾爆料，软银正与现代汽车商讨波士顿动力收购事宜。当时，现代汽车在邮件声明中表示，公司会持续探索各种投资及合作机会。

直到 12 月 10 日现代董事会敲定协议，现代将持有波士顿动力公司约 80% 股权，价值约 8.8 亿美元。

此次收购是郑义宣 10 月就任现代董事长以来的首笔收购交易，加速了现代进军未来移动市场的步伐。

自从 2017 年 “萨德事件”后，现代汽车产能和销量不断萎缩，技术瓶颈也不断被暴露，老牌汽车集团亟需通过技术变革重换新颜。

此前，郑义宣在一场公开演讲中表示，目前全球汽车制造将面临供应过剩的态势，并预测未来汽车企业将有很多消失，并提出现代汽车的出来将在未来移动出行业务上。

为此，现代选择机器人技术与电动汽车和氢燃料电池一起作为现代汽车新的增长引擎。

2019 年，现代汽车曾在拉斯维加斯的国际消费电子展（CES）上推出 “步行车”（walking car）概念，现代的 Elevate 概念车被称为终极机动车（UMV），是一种救援车辆。车轮通过像腿一样的连杆机构与车身相连，并拥有单独的电动机。连杆收折后它能像普通汽车一样行驶，伸展后不仅也能车轮转动着行驶，甚至还能像四足动物一样行走。可以应对任何灾难的救援车辆。

从结构上来看是波士顿动力机器狗的放大版，引进波士顿动力或许是现代希望能将汽车和机器人结合，实现汽车靠 “腿”行走甚至攀爬。

今年十月份，现代宣布成立新视野工作室（New Horizons Studio），聚焦于如何将汽车技术与机器人、物联网相连，以突破车辆工程的界限。

有媒体称，波士顿动力有极大可能入驻新视野工作室，现代与波士顿动力联手或将重新定义车辆形态，和未来车将如何驶过越野地形，甚至传统车辆从未涉及过的地方。

虽然波士顿动力身价下跌，商业化不佳，但其研发的平衡控制算法、液压驱动技术等关键技术依然强劲。

现代在收购波士顿动力公司声明中也表示，收购的决定是基于其增长潜力和广泛的能力，后者拥有多项关键技术，用于装备感知、导航和智能的高性能机器人。

同时，现代表示将继续致力于通过开放创新为人类实现自由和安全的移动，而机器人市场未来有大幅增长的潜力。

现代预计，机器人技术将为自动驾驶和 UAM 等新的移动解决方案以及该公司希望在不久的将来开发的智能工厂平台带来协同效应。此外，现代的其他实体预计将贡献各自的制造、研发和物流能力，以帮助打造以机器人为重点的新价值链，预计将与波士顿动力公司产生协同效应。