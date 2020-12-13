全国健康码，要大一统了

等了好久终于等到今天。

在看到卫健委12月10日发布《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》（以下简称《通知》）指出，推进“一码通”融合服务，破除多码并存互不通用的信息壁垒，这一新闻之时，想必工作需要经常出差的朋友们第一时间都会想到开篇的那句歌词。

作为疫情期间被赶制出来的产品，健康码在疫情防控工作中起到了重要的作用，更是被视为现代城市公共卫生医疗系统升级的新方案。

一码通行，真的盼了好久

回想起2020年的第一次出差，在北京上飞机之前，候机口的工作人员早早就开始提醒乘客：



因防控疫情需要，前往深圳的旅客，要提前注册粤康码，为了您出行的方便，请您提前注册，以免耽误您的旅程。



然而这只是扫码的开始，在抵达深圳，准备入住酒店时，前几个小时刚刚注册的“粤康码”已经没了用处，酒店前台则要你通过“深i您”小程序注册另一个健康码，进行确认。

此外还要扫描行程卡确认行程，甚至当地的公安部门也有一个码，需要填写相关的信息。

当行程结束回京之后，在机场则需要通过“京心互助”小程序填写相关信息，汇报行程。而达到北京之后，还需要将最近的过往行程在“北京健康宝”中进行上报，方能亮出绿码。

如此繁琐的操作，让大多数出差人士，倍感不便。

是技术问题还是数据互通问题？

腾讯云表示，健康码的互通互认在技术上并没有什么难题，主要是各个地方政府数据的打通。

事实上，2020年3月7日国务院联防联控机制召开新闻发布会上，国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄就对各地“健康码”为何不通用进行了回答。

杨文庄表示，首先，目前不同省份的风险等级、响应级别和防控要求不同，因此各地“健康码”生成的标准也并不统一。有的对接国家平台的查询接口，有的依据当事人的出行轨迹，有的依据体温自报。此外，健康码只能证明受检者当时的身体状况，之后的健康状况不能简单地据此做出判断。

杨文庄接着表示，目前，相关数据实现省内共享已经没有问题。同时，有关方面也支持推进省际风险评估互认机制，例如广东、浙江与四川、湖南等劳务输出大省，都陆续签订了省际的劳务合作备忘录，建立了健康监测互认机制，这种做法都值得肯定和借鉴。

但为何会出现笔者经历的那种情况呢，在深圳一些地方粤康码并不好用，而要用深圳本地的健康码。

相关人士表示，这是由于各地社区、酒店等场所的工作人员缺乏相关的培训，对相关政策不熟悉，有很大的关系。

健康码增加就诊功能

在健康码上线100天的时候，我们就针对健康码是否会”消亡”进行了讨论。

腾讯健康码的负责人、腾讯云副总裁罗朝亮说，健康码并不是短期行为，而是会慢慢演进为新常态。

他谈到了个人理解：在数字中国大的战略之下，产业数字化和数字产业化深入推进，这必将带来的结果是物理世界向数字世界转化，形成一个映射的空间，未来在这个空间里政府如何做跨地区治理、基层如何做流动数据管理，都是值得思考的问题，而健康码则是值得继续探索的模式。

中国电子技术标准院信息技术研究中心周平则表示：“未来要建立国家应急体系，就是根据突发公共卫生事件的应急体系，那么健康码在前期有非常好的应用基础，这样就没有必要再把它抛弃掉，再构建别的体系，这是长期存在的理由。”

可见的是，健康码正在实现相关的功能。

就在本次发布的《通知》中进一步要求，增加健康码的就诊功能。《通知》提出，各地要按照国家制定发布的统一技术标准规范，加快推进居民电子健康码规范应用，重点解决医疗健康服务“一院一卡、互不通用”问题。具体来看，推动居民电子健康码替代医疗卫生机构就诊卡，以身份证号码为主索引，其他证件号码为补充，逐步实现卫生健康行业内一码通用。

一码通用的重点领域关注诊疗服务、公共卫生服务、慢病管理、在线信息查询、健康教育、血液管理等。

除了就诊，健康码还将增加结算功能。

《通知》要求，推动居民电子健康码与金融支付码、市民卡等“多码融合”应用，在不同部门“卡”、“码”可切换的基础上，通过“多码融合”的追溯管理，在“三医联动”中逐步实现医疗就诊记录、费用清单、电子处方、电子病历、医疗费用结算记录等有效监管，并实现居民电子健康档案与电子病历的有效融合应用。

对此，国家卫健委规划发展与信息化司副司长刘文先表示，推进医疗卫生系统“一卡通行”、跨部门“多码融合”的目标就是将很多部门的卡集成到一张卡上去，或者集成到一个识别体系上，最终实现“一码溯源”，最大程度解决百姓看病就医报销的“九龙治水”问题。

这是此次行动通知需要着力突破的一大难点，执行落实到位也将是一大亮点！刘文先说。

不可让“智慧化建设”成为城市新的“病症”

健康码的诞生，是我国数字政府改革建设成果的最好的体现。



但不可否认的是，在健康码在为社会防疫提供便利的时候，却并未考虑到逐渐老去的群体。

就在中国政府网上有这样一条留言：

现在去超市、医院、银行都要“健康码”。我爷爷奶奶70多岁了，普通老年手机都不会使用，更别说智能手机了。现在让他们整个健康码，对他们来说太难了。像他们这样的老人，有子女帮忙申请还好，没子女或者不和子女住在一起的，自己都无法申请和使用“健康码”。这样导致他们不能去超市买菜、去银行取钱、去医院开药。现在不会使用智能手机的人还有很多，请相关部门重视一下这个问题。

留言的时间是2020年3月8日。

然而在此后的新闻中，我们也看到了大连老人乘坐地铁因为没有健康码被拒绝；94岁老人被抬到银行做人脸识别……

这也让人们重新审视到，智能是服务人，还是折腾人？

对此，《通知》指出，对老年人、儿童等群体，要合理保留线下人工服务，切实解决智能技术障碍。二级以上医疗机构应当在入口处增设无健康码绿色通道，配备人员帮助查询防疫健康码、协助手工填写完成流行病学史调查，缩短等候时间，为老年人等群体提供更加细致适宜的服务。

值得关注的是，《通知》要求在低风险地区，除特殊场所和特殊人员外，一般不应查验健康码。对于老年人等不使用、不会操作智能手机的群体，可采取识读身份证、出示纸质证明、亲友代办或一人绑定多人防疫健康码等替代措施。加强防疫健康码数据规范使用，强化数据安全管理，切实保护个人隐私。

也只有这样，我们城市智能化的升级，才会更有温情。