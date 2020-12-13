消息称阿里唯一的 P12 算法专家，调入蚂蚁集团

12 月 11 日，阿里巴巴发布内部信，启动新一轮组织调整，蚂蚁集团也随之发生人事调动。

在内部信中，阿里巴巴特别提到原新零售智能引擎事业群总裁「周靖人」，另有任用。

内部信中称：特别感谢靖人和团队这些年对平台电商的巨大贡献，以及在技术领域的重大突破，帮助平台各项业务实现快速增长，我们期待他在新的战场再创佳绩。

据《晚点 LatePost》消息，周靖人将调任蚂蚁集团，担任蚂蚁智能引擎与数据中台技术部负责人，内部邮件中表示，“新零售智能引擎团队的能力将与各个具体业务场景更加融合，发挥更大作用”。

“另有任用” 周靖人

周靖人，花名靖人，中国科学技术大学毕业，获哥伦比亚大学计算机博士学位。

在加入阿里之前，周靖人曾为微软研发合伙人，负责必应搜索基础设施团队和大数据部门，任首席科学家。

就职于微软期间，周靖人带领团队研发了支撑着微软必应搜索、Office 和 Windows 等公司产品的高能性大数据计算平台。该系统利用上万台规模的计算集群提供丰富多样计算能力，实时收集分析海量数据，是整个公司后台数据服务的基石。

据周靖人的微软前下属评价，靖人基本上在微软一周从早上 8 点到临睡前都在工作，而且工作效率十分高，能够同时做研究、做产品、带队伍、玩政治，是一个全能型选手。

2016 年，周靖人加入阿里，任职阿里云首席科学家，带领阿里云中美两地的研发团队，总体负责阿里云大数据平台和人工智能研究机构 iDST 的科研工作。

他还曾任阿里搜索及广告技术事业部负责人，一边管理着阿里的搜索 AI 中台，一边管着阿里的效果广告业务。他之前向蒋凡汇报，但值得一提的是当时他的级别高过蒋凡。

2018 年，周靖人入选被国际学术科技界认定为权威荣誉的 IEEE Fellow。

2020 年 3 月，现蚂蚁金服 CTO 倪行军和周靖人这两位 “技术出身”的阿里高管同时升至 P12 级别。周靖人负责阿里个性化推荐相关的算法，人们称他是阿里算法的头号负责人。

同年 5 月，阿里妈妈事业群总裁张忆芬离职，该业务 “一拆三”，产品部分汇报给蒋凡、技术部分汇报给资深副总裁周靖人。

除了周靖人外，在此次蚂蚁集团的人事调动中，还有蚂蚁智能引擎技术事业部负责人「王志荣」。他将加入阿里巴巴，直接向吴泽明汇报。

而吴泽明将兼任阿里本地生活首席技术官（CTO）和阿里集团新零售技术事业群总裁，向阿里集团 CTO 程立和王磊双实线汇报。