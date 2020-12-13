Win7 时代爆火工具「截图」成 Win10 可选组件，支持卸载

IT之家12月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，随着 Windows 10 的不断发展，某些功能会随着新功能的更新而被抛弃或成为可选项。早在 2018 年，微软就确认截图工具将消失，现代的 “截图和草图”将成为你所有截图的默认应用。

在 Windows 10 20H2 更新或更高版本中，遗留的截图工具仍然是预装的，它无法被移除。然而，在最新的 Windows 10 Dev 预览版 21277 更新中，微软终于将 “截图工具”变成了可选组件，这意味着如果用户愿意，它可以被卸载。

这可以通过 “设置”应用或者直接导航到可选功能页面来完成，如下图所示。

一旦该工具被卸载，该程序将从 Windows 系统中删除，你将无法在 Windows 搜索结果或 “开始”菜单中看到它。同样，Windows 10 也不会提示你重新安装截图工具，你会被要求使用现代的 “截图和草图”应用来代替。

截图工具最早是在 Windows Vista 中推出的，它曾经是 Windows 7 上最引人注目的功能之一。这个工具基本上允许你捕捉整个屏幕或用户突出显示的部分的屏幕截图。

截图和草图，一个基于微软 UWP 原则的现代替代品，还可以让你捕捉屏幕截图，这意味着你不会错过任何东西。通过截图和草图应用，你可以对打开的窗口、整个屏幕、矩形区域和一个自由区域进行截图。

微软很可能最终会停止在 Windows 10 默认安装中包含这些遗留的截图工具，用户如果想要使用这些工具，就需要从设置中手动启用。

通过允许用户删除这些遗留工具，微软也让用户更容易安装第三方替代品。

IT之家获悉，此前微软还在 Windows 10 版本 2004 或更新版本中让 Connect（屏幕直播工具）、经典画图、WordPad 和记事本等成为可选的工具。