消息称阿里巴巴美团拼多多退出社区团购，知情人士：谣传

IT之家 12 月 13 日消息 近来，随着社区团购的竞争加剧，互联网巨头纷纷入局，多个社区团购产品也通过购物补贴和新客补贴等方式争抢用户。

今日，有网传阿里马云、美团王兴、拼多多黄峥等均表示，将退出社区团购业务。据券商中国消息，接近这些公司人士告诉记者，上述网传为谣言。此外，券商中国记者体验多个社区团购业务产品发现，后者均正常使用，而且不少推出了双十二的营销活动。

另据娱乐资本论报道，拼多多回应称他们一直做的都不是社区团购。阿里相关人士称公司未做过回应。

此外据 21 财经报道，多家供应商禁止给社区团购平台供货。12 月 12 日，沧州市华海顺达粮油调料有限公司发布 “关于禁止给社区团购平台供货公司供货通知”，该公司称，公司收到多方投诉，以多多买菜、美团优选等位代表的社区团购平台出现严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害客户利益，现针对经销商操作社区团购平台做出以下要求。华海顺达董事长钱清华表示上述公告属实。据他透露，公司业务部门在 12 月 12 日下午接到多个供货客户投诉，有多个社区团购平台通过补贴拉顾客，引发了市场价格战，因此公司发布上述公告。除了华海顺达之外，也有其他供货商相继发布类似停止供货的通知，其中包括漯河市卫龙商贸有限公司。

IT之家了解到，12 月 11 日，人民日报发布评论文章《社区团购争议背后，是对互联网巨头科技创新的更多期待》，强调互联网巨头 “别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”，“科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃”。