新冠病毒灭活口罩投入生产：含铜离子，可重复使用 60 次

IT之家12月13日消息 据微博 @中国新闻网报道，安徽省合肥市的一家生产企业近日投产了可灭活病毒、细菌的口罩。此款口罩外观类似普通的 N95 口罩，唯一不同就是无纺布材料是橙红色的。

根据中国新闻网记者采访，此款口罩的无纺布中含有活性金属铜离子，实验证明可以有效杀灭细菌以及病毒。由于纤维中铜离子的有效作用时间很长，因此口罩可以反复使用约 60 次。这项技术通过了香港大学新发传染性疾病国家重点实验室的验证，从出具的报告中看到，此种材料对于不高于 104 PFU/ml 滴度的新冠病毒，接触 10 分钟即达到或接近 100% 灭活效率。对于 105 PFU/ml 滴度的新冠病毒，作用 60 分钟也能达到接近 100% 灭活病毒的效果。

据该公司负责人介绍，该公司从今年 4 月份开始研发，将氧化铜无纺布应用到口罩中。在这半年多时间里，这种口罩迅速投产，并取得了国内外上市所需要的多种检验证明和注册证书。目前该公司已经接到国内外订单共 2.5 亿只，订单金额预计为 15 亿元人民币以上。

IT之家了解到，铜、银、铅等重金属离子能够破坏细菌、真菌的细胞膜，使其死亡。同时各种病毒遇到铜离子，也会进行氧还原反应而快速死亡。因此黄铜制成的门把手等生活用品，其表面不会有细菌生存。