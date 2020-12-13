台积电：明年 5nm 芯片预期产能下降并非由于苹果订单数减少，是季节性原因

IT之家12月13日消息 台积电目前 5nm 的产能 100% 用到了 iPhone 12 的 A14 处理器以及苹果 M1 处理器上面，再加上为高通基带以及 AMD 的处理器代工，台积电今年第四季度收获了巨额利润，11 月份营收达 289 亿元人民币。据外媒 AppleInsider 报道，台积电明年第一季度 5nm 芯片产能将不再为苹果独占，苹果的订单将下降至 80%。天风证券分析师郭明錤表示，此举是由于季节因素，并非是外界猜测的苹果 iPhone 12 订单减少。

此前有观点认为，苹果订单数的下降意味着 iPhone 12 销量的减少。在写给台积电投资者的信中，分析师郭明錤表示，不能对于 2021 年第一季度抱有过高的预期，因为相比于 2020 年的第一季度，台积电的目前的收益已经有了大幅度的上涨。2021 年第二季度，苹果 iPhone 的出货量预测已经由 5100 万部下降到 4500 万部，相比于今年第二季度的 3600 万依旧有着明显的增长。2021 年第一季度 iPhone 12 的零部件组装数量，将同比增长 3%~5%。

对于台积电来说，其 5nm 产品订单的减少并不会影响其收益。今年 10 月，台积电 5nm 芯片订单占总营收的比重仅为 8%。

台积电表示，明年 5nm 产能利用率低的原因有两个。一是季节性因素，苹果对于 A15 芯片的计划可能会提前，从而导致 A14 芯片产量减少。第二个原因是 iPhone 12 Pro 系列机型。郭明錤表示，苹果 iPhone 12 Pro 的销量高于预期，但是索尼摄像头模组供应紧张，交货周期达 12~14 周，因此 iPhone 12 Pro 机型的生产速度放缓。整体而言，天风证券认为 iPhone 的需求仍好于安卓手机。

IT之家了解到，作为目前世界上最大的芯片代工厂之一，台积电 7nm 工艺芯片已超过 10 亿颗，目前被广泛使用的高通 X55 5G 基带芯片就是由台积电 7nm 工艺制造。