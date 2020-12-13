黄仁勋、苏姿丰如何吊打消费主义

12 月 10 日开始，很多男玩家多了一项任务，就是向女友解释什么叫赛博朋克。

除此之外，很多男玩家的朋友圈和社区里又多了一个新的话题：我的配置能不能玩 2077？能开什么画质？1050ti 能玩 2077 吗？2060 丝毫不慌！

跟当年《PUBG》火爆全网之后，带动了全国游戏玩家和网咖硬件设备的更新一样，“波兰蠢驴”打造的《赛博朋克 2077》（以下简称 2077）上线后，也让无数玩家动起了更换自家 PC 硬件的念头。

不过，当那些人为了体验更好游戏画质的玩家打开京东、淘宝希望购买一张全新系列显卡时，那个充满恶意的 “全系缺货灰色按钮”似乎在告诉他们：忍忍吧，低画质凑活着玩吧。

提前祝你 “猴年大吉”

“猴年大吉之 RTX3060Ti”，是 B 站 UP 主 “装机猿”给老黄推出的最新 3060TI 显卡做测评时的标题。如果说大标题还有点隐晦，那么封面上的小标题就更直接了：没货发布个 XX？

装机猿说的可能有些粗暴直接，但也很痛快地道出了现阶段显卡市场的窘境。无论是 N 还是 A，新一代新显卡的性能一个比一个强，但缺货也是一个比一个严重——终端黄牛的要价直接上了天。

在溢价这方面，新世代的 PS5 和 X box series x 和这些显卡比起来都得往后稍。在黄牛们狂欢的同时，显卡企业也成功取代了手机大厂成为新一代 “猴王”。马上就要过年了，提前祝各家显卡企业 “猴年大吉”。

在大家都在警惕消费主义盛行的时代，黄仁勋和苏姿丰亲自下场给了消费主义一记重拳。

新显卡发布了？性能爆炸？买买买！

对不起，收起你的钱包，没货。

当然，老显卡又不是不能用，“2077”的推荐配置还是 4 年前的 GTX1060。

看到没有，这才是真正帮助那些追求极致 PC 性能的年轻人，获得一个充分地将自己手中已有设备发挥到极致的最有效做法。

讨论任何产品的终端价格之前，都必须考虑它的市场竞争力。这就跟买车一样，有些品牌车还没上市那些潜在客户就做好了加价购买的准备；有些品牌则是刚上市就来个大几万的优惠（还没人买）。而这次老黄在厨房发布的新系列显卡就很好地诠释了什么叫做真香。

时间回拨 3 个月：北京时间 9 月 2 日的凌晨，熟悉的黄仁勋、熟悉的皮衣，还有那个眼熟的厨房。

在介绍完全新 RTX3080 系列强悍的性能之后，黄仁勋再次从身后的厨房花瓶背后拿出了一块公版的 RTX3080。

当他公布出全新 RTX30 系列三款产品（70、80 还有 90）价格时，直播屏幕的对面传来无数的叫喊。这些呼喊声中有的是玩家为其超高性价比而感到高兴，也有无数在发布会之前囤积了大量上一代 20 系显卡的商人，他们是因为看到即将到来的巨额亏损而发出了怒吼。

但无论是高兴的用户还是愤怒的中间商，他们谁也没想到 “真香”的 30 系显卡会这么难买。

目前，官方公版售价 5499 起的 3080，在京东各非公品牌官方旗舰店的售价大约在 6000 上下。价格上没大问题，非公历来就要比公版的价格贵一些。但普通消费者想要以官方价格买到一张显卡的难度，可比抢购一台刚发布的小米或者华为手机要难多了。

9 月初新一代的 3080 发布，至今已经有 3 个多月的时间，而京东 30 系显卡依然是上线立刻秒没的状态。更重要的是单独 30 系显卡的商品链接下面，评论大多数都是一万出头，可见不是其整体销量不高，或是供货不多。

记得聊起显卡时，一位愤怒的好友这样说道：“这种感觉就像许诺你一颗甜枣，但转身就给你塞了一坨屎。”这感觉，那些几年前想尽各种办法也买不到小米新发布手机的用户一定深有体会。

市场经济就是这样，用户需求旺盛、产品供货不足，也直接导致了第三方渠道的价格暴涨。

目前淘宝第三方渠道现货 3080 的平均售价都在 7000 元上下，好一点儿的非公版甚至能够达到一万元。而且部分 C 店是限制用户购买数量的，每个用户最多一次只能买两块，且没有任何价格保护。

线下渠道方面，一位资历颇深的显卡经销商对懂懂笔记表示：“30 系显卡的价格行情变化太快，目前 3080 现货都得一万元，而且货源非常紧张，现在很多经销商都是只有价格但没有货。”

用 UP 主 “装机猿”的话说就是：3060TI 官方报价 2999，工厂拿货丐版都要 3000 出头，就这你还别嫌贵，加钱都不一定有货给你。

更令人发指的是，因为新的 30 系显卡太难买到，1660、2060 等 “老显卡”都出现了价格上涨。那一夜，痛骂老黄没良心的显卡商人们怎么也没想到，大悲大喜之间的转换竟会这么快。

显卡都去哪了？

黄仁勋和苏姿丰从 “性价比之神”到 “耍猴大王”的身份转变，仅仅用了 3 个月的时间，但玩家们喷是喷不出显卡货源的，一切都要回到那个 “世纪难题”上去，显卡去哪了？

对此红绿两厂给出的官方回复称：的确遇到了供应链紧张的问题，除了晶圆和硅芯片量不足，还有一些原因来自基板材料和元件的短缺。

至于什么时候能恢复正常？CFO 的回答是：不知道。

当厂家连一张饼都不愿意给你画的时候，用户们也应该理解缺货难题到了什么程度。

在今年初疫情的影响下，所有产业的供应链周期都被迫相对应的延长。另外，新一代的旗舰显卡芯片也基本都是采用 7nm 制程工艺，而在今年这个特殊的年份，这种先进制程工艺的产能本身也成了 “抢手货”。

近日据外媒报道称，目前台积电和三星 10nm 以下的先进芯片制程均已经接近满载，在高通和苹果这些拥有庞大出货量对手的竞争下，英伟达和 AMD 能拿到的产能非常有限。这并不奇怪，作为代工方台积电和三星自然会更倾向于将产能让给那些大户。

TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处此前曾发布报告称：今年以来全球半导体产业逆势上扬，预估 2020 年全球晶圆代工产值年成长将高达 23.8%，突破近十年的高峰。

其预估半导体代工企业产能的吃紧将至少延续到 2021 年上半年。另外，10nm 以下先进制程的需求加上后续 3、4nm 等更先进制程的发展，也让阿斯麦的 EUV 设备已经成为各家晶圆厂竞相争夺的稀缺资源，没有 EUV 机台，就无法在先进制程上扩大产能。

上半年 ASML 总裁在一次演讲中透露：浸入式光刻机销量在过去九年中增长了两倍。而根据相关媒体报道显示，目前台积电已经采购了 35 台 EUV 光刻机，占 ASML 产量的一半；预计 2021 年底台积电在 EUV 光刻机上的采购总量将超过 50 台。

这种供需关系在普通的销售端也体现得淋漓尽致。

谁的需求量大、谁出的价格高，谁就能拿到货，而那些 “矿商”们的需求显然更高。今年以来上涨最快的东西除了特斯拉的股价外，可能就是以比特币为首的一众加密货币了。比特币从今年年初的 7000 美元，已经一路上涨至如今的 18500 美元。

这种价格上涨的速度是挖矿商人们最好的鸡血，在这样的涨势面前，高端显卡那点儿溢价也就不算什么了。为了能够搞到更好的显卡，矿商们一遍又一遍的施展着自己的钞能力。

一位中关村的显卡销售商对懂懂笔记表示：“矿商们都在更新自己的设备，而且都是高显存的。他们都不考虑价格，有多少收多少。这样的买家多了，价格自然也就被炒上去了。”

可以看到，其实今年有很多二手 4G 显存的旧矿卡被淘汰下来，但这些矿卡都被用得太狠了，卖不上价，一般用户也不敢买。

这种情况不是第一次出现，2017 年中旬那波显卡大面积缺货的背后，就是一个个插满显卡的矿机在黑暗中闪闪发光。

【结束语】

站在英伟达和 AMD 的角度来看，这种大规模的缺货也是它们不愿意看到的。但消费者不会管你是否遇到什么不可抗力因素，他们只会认为你们是在一次又一次的在发布空气，把用户当猴耍。

在现在这种情况下，或许显卡大厂要考虑的是能否给自己的旧显卡来一个适配全新热门游戏的 “鸡血”驱动，让用户能够获得更好的使用体验。尽管这样可能会影响后续新显卡的销售，但总比被用户天天骂耍猴强吧？